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Gangapar News: बैडमिंटन में लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: सहसों। फूलपुर तहसील स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों में

Gangapar News: बैडमिंटन में लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज विजेता

Gangapar News: फूलपुर तहसील स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता उद्घाटन के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राम आशीष ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों, लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज झूंसी, गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर, एमपी बिरला इंटर कॉलेज झूंसी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज भोपतपुर सहित अन्य विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज झूंसी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज भोपतपुर के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज झूंसी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया।

पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज भोपतपुर के विद्यार्थी उप विजेता रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम आशीष ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

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