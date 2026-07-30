Gangapar News: बैडमिंटन में लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज विजेता
Gangapar News: सहसों। फूलपुर तहसील स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों में
Gangapar News: फूलपुर तहसील स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों में आयोजित किया गया। प्रतियोगिता उद्घाटन के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राम आशीष ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता में शिवाजी इंटर कॉलेज सहसों, लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज झूंसी, गोमती इंटर कॉलेज फूलपुर, एमपी बिरला इंटर कॉलेज झूंसी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज भोपतपुर सहित अन्य विद्यालयों की टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज झूंसी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज भोपतपुर के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में लाला मनमोहन दास इंटर कॉलेज झूंसी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज भोपतपुर के विद्यार्थी उप विजेता रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राम आशीष ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।