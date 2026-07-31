Gangapar News: पुरानी पेंशन व किसानों को कानूनी गारंटी का वादा
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। करछना के सेमरी लवायन गांव में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सेक्टर व बूथ गठन बैठक में नेताओं ने संगठन विस्तार के साथ पार्टी
Gangapar News: करछना के सेमरी लवायन गांव में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सेक्टर व बूथ गठन बैठक में नेताओं ने संगठन विस्तार के साथ पार्टी की नीतियों और चुनावी वादों को जनता के सामने रखा। करछना तहसील के विकास खंड कौंधियारा अंतर्गत ग्रामसभा सेमरी ता. लवायन में शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) की सेक्टर एवं बूथ गठन बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व जिला प्रभारी आईपी रामबृज ने की। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू की जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और त्वरित न्याय हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी।
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