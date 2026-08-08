Gangapar News: डेंगुरपुर व महेवा कला गंगा घाट का निरीक्षण, नाविकों को दी हिदायत

Gangapar News: प्रधान व ग्रामीणों संग बैठक कर तहसीलदार ने किया जागरूक (खबर का असर) मांडा। मांडा के डेंगुरपुर गंगा घाट पर बने 95 पीपे का पुल टूटने के बाद सरकारी

डेंगुरपुर व महेवा कला गंगा घाट का निरीक्षण, नाविकों को दी हिदायत

Gangapar News: मांडा के डेंगुरपुर गंगा घाट पर बने 95 पीपे का पुल टूटने के बाद सरकारी स्टीमर के अलावा विभिन्न गंगा घाटों से ओवरलोड व मानकविहीन नावों के संचालन की खबर को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। गुरुवार को आपके अपने अख़बार हिन्दुस्तान ने जान जोखिम में डाल नाव से हो रहे गंगापार खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर को गंभीरता से लेते हुए जिला व तहसील प्रशासन ने एहतियातन महेवा कला गंगा घाट के निरीक्षण हेतु शनिवार को तहसीलदार मेजा यमुना प्रसाद सरोज को भेजा。

महत्वपूर्ण निरीक्षण तहसीलदार मेजा ने महेवा कला गंगा घाट से चलने वाले पीडब्ल्यूडी के स्टीमर की गुणवत्ता परखी और नाविकों से अपील किया कि किसी भी दशा में ओवरलोड सवारियां और बाइक स्टीमर से न ढोयें। उन्होंने ग्राम प्रधान डेंगुरपुर व ग्रामीणों संग बैठक कर अपील किया कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कोशिश किया जाये कि नाव का संचालन पूरी तरह बंद कर सरकारी स्टीमर से ही लोगों को गंगापार कराया जाये। उन्होंने बाढ़ के संभावित स्थिति और उपायों पर भी ग्राम प्रधान व ग्रामीणों से चर्चा की। मांडा क्षेत्र को भदोही जनपद के विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए बना 95 पीपे का पांटून पुल हर साल बरसात के पहले ही सरकारी निर्देश पर तोड़ दिया जाता है। पीपे का पुल टूटने के बाद डेंगुरपुर से राहगीरों को सरकारी स्टीमर से गंगापार कराया जाता है।

नावों का संचालन भदोही जनपद के धनतुलसी, कुबेर तुलसी, छेछुहा आदि दर्जनों गांवों के तमाम व्यवसायी व मांडा रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग प्रतिदिन आते जाते हैं। मांडा क्षेत्र के भी तमाम लोग पर्यटन स्थल सीतामढ़ी सहित भदोही जनपद के विभिन्न गांवों में गंगापार करके प्रतिदिन आते जाते हैं। स्टीमर की संख्या एक ही होने से क्षेत्र के बादपुर, बामपुर, महेवा कला, डेंगुरपुर आदि तमाम गंगा घाटों से तमाम छोटी नाव भी सवारियां लादकर गंगापार कराती हैं। इन दिनों गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इन नावों और सरकारी स्टीमर में पर्याप्त दोपहिया वाहनों के साथ ओवरलोड सवारियां भरी जाती हैं। ओवरलोड व मानकविहीन नावों के संचालन से कभी भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। गंगा घाट के किनारे मांडा की ओर काफी ऊंचा किनारा होने और प्लेटफार्म मिट्टी से फिसलन भरा होने के कारण अक्सर दोपहिया वाहन जमीन पर गिरते या मिट्टी में फंसे रहते हैं। तहसीलदार ने सभी पहलुओं पर लोगों से वार्ता की।