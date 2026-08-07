Gangapar News: जमीन की पैमाइश के नाम पर 10 हजार रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार
Gangapar News: सैदाबाद। हंडिया तहसील के पास स्थित शास्त्री भवन में शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने कार्रवाई करते हुए कानूनगो राकेश तिवारी को 10 हजार
Gangapar News: हंडिया तहसील के पास स्थित शास्त्री भवन में शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम ने कार्रवाई करते हुए कानूनगो राकेश तिवारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कानूनगो पर जमीन की पैमाइश और संबंधित रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया। तहसील क्षेत्र के बारी गांव निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह की जमीन की नाप कर रिपोर्ट लगाने के एवज में प्रतापपुर कानूनगो राकेश तिवारी द्वारा कथित तौर पर 10 हजार रुपये की मांग की जा रही थी। शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत भ्रष्टाचार निवारण संगठन से की।
शिकायत का सत्यापन करने के बाद टीम ने शुक्रवार को जाल बिछाया। तय योजना के तहत शिकायतकर्ता रिश्वत की रकम लेकर कानूनगो के पास पहुंचा। जैसे ही कानूनगो ने 10 हजार रुपये लिए, पहले से मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। टीम कानूनगो को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई में जुटी है। मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही तहसील परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई को लेकर दिनभर तहसील में चर्चा होती रही।
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