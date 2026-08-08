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Gangapar News: रोजगार सेवक के परिवार की व्यक्ति को बना दिया पंचायत सहायक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: कोरांव। ब्लॉक के सेमरिहा, चांदी और बिरहा की महिला ग्राम पंचायत सचिव ने मनमानी की

Gangapar News: रोजगार सेवक के परिवार की व्यक्ति को बना दिया पंचायत सहायक

Gangapar News: ब्लॉक के सेमरिहा, चांदी और बिरहा की महिला ग्राम पंचायत सचिव ने मनमानी की हदें पार कर दी हैं। 29 जुलाई को सेमरिहा ग्राम पंचायत में ओबीसी महिला पंचायत सहायक की नियुक्ति के लिए गांव के पंचायत भवन पर आवेदन लेने की तिथि निर्धारित थी। नियुक्ति के लिए केवल दो आवेदन आए जिसमे एक अंगूरा देवी पत्नी अजय कुमार तथा एक अनुसूचित जाति महिला का रहा। आरोप है कि मनमानी करते हुए बिना चस्पा किए और मेरिट से नीचे की एक तीसरी महिला जो कि रोजगार सेवक के परिवार की सदस्य है का आवेदन लेकर महिला पंचायत सचिव ने नियुक्ति का पत्र जारी कर दिया।

इस मामले की शिकायत अंगूरा देवी ने एडीओ पंचायत कोरांव विवेक कुमार मिश्र से करते हुए नियुक्ति रद्द करने के साथ जांच की मांग की है।

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