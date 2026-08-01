Gangapar News: रास्ते की खोदाई रोकने पर महिला से मारपीट
Gangapar News: कौंधियारा/करछना,हिसं। करछना थाना क्षेत्र के सहलोलवा गांव निवासी सुघरा देवी, पत्नी दिनेश धैकार, ने गांव के पांच लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पी
Gangapar News: करछना थाना क्षेत्र के सहलोलवा गांव निवासी सुघरा देवी, पत्नी दिनेश धैकार ने गांव के पांच लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, गांव में वर्षों से उपयोग में आ रहे सार्वजनिक रास्ते की कुछ लोग खोदाई करा रहे थे। इसका विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ लात-घूंसों से मारपीट की, जिससे उन्हें चोटें आईं। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर महिला को सुरक्षित घर पहुंचाया। घटना के अगले दिन पीड़िता ने करछना थाने पहुंचकर पांच नामजद आरोपितों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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