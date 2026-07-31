Gangapar News: स्नातक व परास्नातक की कक्षाओं में प्रवेश जारी
Gangapar News: सैदाबाद। क्षेत्र के आसेपुर गांव स्थित श्याम कुमारी महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक एवं परास्नातक की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रि
Gangapar News: क्षेत्र के आसेपुर गांव स्थित श्याम कुमारी महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक एवं परास्नातक की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। महाविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक छात्र-छात्राओं से समय रहते प्रवेश लेकर अपनी सीट सुनिश्चित करने की अपील की है। महाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार बीए, बीएससी तथा परास्नातक की विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित सीटों पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए आवश्यक अभिलेखों के साथ छात्र-छात्राएं महाविद्यालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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