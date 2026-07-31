Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gangapar News: स्नातक व परास्नातक की कक्षाओं में प्रवेश जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
Follow us on Google News
share

Gangapar News: सैदाबाद। क्षेत्र के आसेपुर गांव स्थित श्याम कुमारी महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक एवं परास्नातक की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रि

Gangapar News: स्नातक व परास्नातक की कक्षाओं में प्रवेश जारी

Gangapar News: क्षेत्र के आसेपुर गांव स्थित श्याम कुमारी महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के लिए स्नातक एवं परास्नातक की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया जारी है। महाविद्यालय प्रशासन ने इच्छुक छात्र-छात्राओं से समय रहते प्रवेश लेकर अपनी सीट सुनिश्चित करने की अपील की है। महाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार बीए, बीएससी तथा परास्नातक की विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित सीटों पर प्रवेश दिए जा रहे हैं। प्रवेश के लिए आवश्यक अभिलेखों के साथ छात्र-छात्राएं महाविद्यालय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।