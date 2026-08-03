Gangapar News: बाबा धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Gangapar News: कौंधियारा/करछना, हिसं। सावन माह में भगवान शिव के जलाभिषेक को लेकर शिवभक्तों का उत्साह चरम पर है। सोमवार को करछना क्षेत्र के कुशगढ़ धाम से दो दर्जन स
Gangapar News: सोमवार को करछना क्षेत्र के कुशगढ़ धाम से दो दर्जन से अधिक कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज से लाए गए गंगाजल के साथ बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। भगवा वस्त्रों में सजे शिवभक्तों ने भक्ति गीतों और जयघोष से माहौल को भक्तिमय बना दिया। सावन माह के पहले सोमवार को करछना क्षेत्र के कुशगढ़ धाम से शिवभक्त कांवरियों का जत्था बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए उत्साहपूर्वक रवाना हुआ। अजय कुमार की अगुवाई में डीहा, उपरहार, रोकड़ी, भुंडा समेत आसपास के गांवों से रामू गुप्ता, हरिश्चंद्र केशरवानी, जयचंद्र, मुकेश प्रजापति, मनीष, अभयराज, धर्मराज, सूरज, बबऊ सहित दो दर्जन से अधिक युवा शिवभक्त इस यात्रा में शामिल हुए।
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