Gangapar News: नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल
Gangapar News: सोरांव पुलिस ने मंगलवार को 14 वर्षीय नाबालिग को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया। यह घटना तीन साल पहले बरई शिव गांव में हुई थी। पुलिस ने आरोपी नरेश को शांतिपुरम मोड़ के पास से पकड़ा और उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।
Gangapar News: सोरांव, हिन्दुस्तान संवाद। इलाके के एक गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग को अपहरण करने वाले आरोपी को सोरांव पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया।करीब तीन वर्ष पहले सोरांव थाना क्षेत्र के बरई शिव गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिक का अपहरण हो गया था। सोरांव पुलिस ने विवेचना के दौरान मंगलवार को पुलिस ने शांतिपुरम मोड़ के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम नरेश निवासी सराय नगला सिकंदरा राऊजा थाना सिकंदरा जनपद हाथरस का रहने वाला है। जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया।
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