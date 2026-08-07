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Gangapar News: विषैले जंतु के डंक से किशोर की मौत,गांव में मातम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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Gangapar News: पैर में डंक लगते ही बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान किशोर ने तोड़ा दम कौंधियारा/करछना, हिसं। करछना थाना क्षेत्र के करेहा गांव में घर के भीतर सो रहे

Gangapar News: विषैले जंतु के डंक से किशोर की मौत,गांव में मातम

Gangapar News: करछना थाना क्षेत्र के करेहा गांव में घर के भीतर सो रहे 14 वर्षीय छात्र की विषैले जंतु के डंक से मौत हो गई। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन प्रयागराज रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। यमुनापार के करछना थाना क्षेत्र के करेहा गांव में विषैले जंतु के डंक से किशोर की मौत हो जाने से पूरे गांव में शोक छा गया। गुरुवार देर रात घर के भीतर चारपाई पर सो रहे 14 वर्षीय आयुष गौतम पुत्र मूलचंद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार, रात करीब 12 बजे उसे पैर में किसी विषैले जंतु के काटने का एहसास हुआ।

शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। घबराहट होने पर उसने स्वजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना लेकर पहुंचे। वहां प्राथमिक उपचार और इंजेक्शन देने के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, प्रयागराज रेफर कर दिया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में आयुष ने दम तोड़ दिया। आयुष गौतम गांव के एक निजी विद्यालय में कक्षा छह का छात्र था। वह दो भाइयों में सबसे छोटा था। उसके पिता औद्योगिक क्षेत्र की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। बेटे की असमय मौत से मां कंचन देवी सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आयुष की असमय मौत से पूरे करेहा गांव में शोक का माहौल है।

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