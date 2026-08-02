Gangapar News: करंट से झुलसे छात्र की अस्पताल में मौत
Gangapar News: एक 11 वर्षीय छात्र अमन वर्मा करंट लगने से झुलस गया। उसे परिजन सीएचसी कोरांव ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार ने शव आने के बाद कोरांव-ड्रमंडगंज मार्ग पर चक्का जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
Gangapar News: एक छात्र बिजली के करंट से झुलस गया। परिजन उसे लेकर सीएचसी कोरांव पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शव रविवार शाम पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो परिजन और गांव के लोग घर के सामने से होकर गुजरने वाली कोरांव-ड्रमंडगंज मार्ग पर चक्का जाम करने का प्रयास किया। सूचना पाकर एसडीएम कोरांव ठाकुर प्रसाद पहुंचे। कोरांव थाना क्षेत्र के मिश्रपुर गांव निवासी उद्रेश वर्मा का 11 वर्षीय बेटा अमन वर्मा गांव के ही रामचंद्र कुबेर इंग्लिश मीडियम स्कूल मे कक्षा छह का छात्र था। उसके घर से सौ मीटर दूर हरिश्चंद्र वर्मा का घर है।
उनका बेटा शनिवार शाम अमन के घर खेलने आया था। अमन खेलते हुए हरिश्चंद्र के बच्चे के साथ उनके घर चला गया। इसी बीच हरिश्चंद्र के घर में किसी तरह करंट की चपेट मे आकर झुलस गया। सीएचसी में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। वह दो भाइयों में छोटा था।
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