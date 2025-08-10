गंगा-यमुना में फिर उफान, बुलंदशहर में मंदिर-सड़क बहा, कासगंज के 48 गांव जलमग्न

पहाड़ों पर लगातार हो रहा बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। मथुरा में यमुना खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वहीं आगरा में भी यमुना खतरे के निशान से एक फीट नीचे बह रही है। फिरोजाबाद में यमुना की स्थिति को देखते हुए अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं।

पहाड़ों पर लगातार हो रहा बारिश के कारण मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वहीं आगरा में भी यमुना खतरे के निशान से एक फीट नीचे बह रही है। फिरोजाबाद के टूंडला में यमुना की स्थिति को देखते हुए अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। नदी किनारे के गांवों में दौरा कर रहे हैं। उधर, बुलंदशहर के नरौरा बैराज से छोड़े गए तीन लाख क्यूसेक पानी के बाद कासगंज में गंगा का पानी 48 गांव में घुस गया है। गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति है।

मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद खादर क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को प्रयाग घाट पर यमुना का जलस्तर पर चेतावनी चिह्न 165.20 से ऊपर 165.35 मीटर पर दर्ज किया गया था, जो रविवार को 165.50 मीटर पर पहुंच गया है। जलस्तर को देखते हुए गोकुल बैराज से शनिवार शाम चार बजे से चल रहा पानी का डिस्चार्ज 52,192 क्यूसेक से बढ़ाकर 73 हजार क्यूसेक कर दिया गया है। जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने अधिकारियों की टीमों के साथ बलदेव के नगला अकोस का निरीक्षण किया। बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है।

उधर पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बुलंदशहर में गंगा की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें कई मंदिर और धर्मशालाएं बह गई हैं। इसके अलावा कई जिलों में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मेरठ के हस्तिनापुर में गंगा की बाढ़ का कहर धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। वहीं दोस्तों के साथ भीमकुंड एप्रोच रोड पर नहाने आया एक युवक बाढ़ के पानी में डूब गया।

बिजनौर और बुलंदशहर का भी बुरा हाल बिजनौर में गंगा बैराज का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद अब घटने लगा है और दोपहिया वाहनों के लिए रास्ता भी खोल दिया है। मालन का जलस्तर घटने से गांवों में भरा पानी कम हो रहा है। बुलंदशहर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अहार में गंगा किनारे बने गंगा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जाहरवीर बाबा मंदिर और तीन धर्मशाला गंगा की बाढ़ में बह गए। पूरा खादर क्षेत्र जलमग्न हो गया है।

अहार, अनूपशहर, कर्णवास, राजघाट नरौरा में हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। अहार क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट मार्ग पर नवनिर्मित सीसी रोड का करीब 10 मीटर टुकड़ा भी तेज बहाव में बह गया। बागपत में यमुना का जलस्तर घटने से राहत रही। वहीं, हिंडन नदी का जलस्तर अब तेजी से बढ़ रहा है।

मुजफ्फरनगर के बाण गंगा में आई बाढ़ मुजफ्फरनगर में शुकतीर्थ स्थित सोलानी नदी और बाण गंगा में आई बाढ़ से क्षेत्र के अनेक गांव प्रभावित हैं। हालांकि जलस्तर में कमी आनी शुरू हो गई है। शामली में यमुना का जल स्तर कम होने से किसानों को राहत मिली है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। खादर के सभी गांवों के मुख्य रास्तों पर पानी भरने से ग्रामीणों का शहरी क्षेत्र से संपर्क लगभग कट गया है। कहीं-कहीं तो नाव के जरिए ही आवाजाही हो पा रही है।