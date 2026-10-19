आज रात से NCR को गंगा जल की सप्लाई बंद, मेरठ से दिल्ली तक बढ़ेगा संकट

20 अक्टूबर की आधी रात से मेरठ, मुरादनगर, गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ इलाकों में गंग नहर से गंगा जल की सप्लाई बंद हो जाएगी। त्योहारी सीजन में लोगों के लिए पानी की किल्लत न हो इसके खास इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार से लेकर मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली तक गंगा जल की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा।

मेरठ, मुख्य संवाददाता। 20 अक्टूबर की आधी रात से दिवाली के दिन तक मेरठ, मुरादनगर, एनसीआर के गाजियाबाद और दिल्ली के कुछ इलाकों में गंग नहर से गंगा जल की सप्लाई बंद रहेगी। इससे पानी को लेकर संकट की स्थिति आ सकती है। हालांकि प्रशासन की ओर से बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जल निगम, नगर निगम को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहा गया है। इस दौरान हरिद्वार से ही गंग नहर में पानी की सप्लाई नहीं होगी। गंगनहर की सालाना सफाई और मरम्मत के काम के लिए गंगाजल आपूर्ति को 20 अक्टूबर की आधी रात से 8 नवंबर तक बंद किया जाना है।

गंग नहर मेरठ खंड के एक्सईएन विकास त्यागी के अनुसार हर वर्ष मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और हापुड़ जिले के अंतर्गत पड़ने वाले रजवाहों और माइनरों की सिल्ट सफाई का काम किया जाता है। इसके लिए हरिद्वार से गंगा जल की सप्लाई को विजयादशमी यानी 20 अक्तूबर की रात से दीवाली यानी आठ नवंबर तक ​बंद रखा जाएगा। इस दौरान गंग नहर की सप्लाई और सिल्ट सफाई का काम किया जाएगा। वार्षिक नहरबंदी और सिल्ट सफाई के कारण हरिद्वार से लेकर मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली तक गंगा जल की आपूर्ति पर सीधा असर पड़ेगा। पानी की सप्लाई बाधित होने से इन क्षेत्रों में पेयजल और सिंचाई से संबंधित जल संकट गहराने की संभावना है।

उधर, अपर नगर आयुक्त और प्रभारी जीएम जल पंकज कुमार के अनुसार गंगा जल की सप्लाई बंद होने को लेकर सभी ट्यूबवेल को लगातार संचालित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि शहर के किसी भी इलाके में पानी की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। अधिकारियों का कहना है कि मेरठ के सभी नलकूपों, अवर जलाशयों (पानी की टंकियों) और ट्यूबवेलों को दुरुस्त कराया जा रहा है। वे पूरी क्षमता से काम करेंगे। जिले के जिन क्षेत्रों में वॉटर सप्लाई लाइन या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वहां पर टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा। इस दौरान पानी सप्लाई व्यवस्था से जुड़े सभी कर्मचारियों को मुस्तैद रहकर बैकअप व्यवस्था मजबूत रखने का आदेश दिया गया है।

इस बार त्योहारों के बीच बंद हो रही सप्लाई गंगाजल सप्लाई करीब 18 दिन बंद रहेगी। यह त्योहारी सीजन है। जाहिर है त्योहारी सीजन में घरों की साफ-सफाई और अन्य कामों के लिए पानी की मांग काफी बढ़ जाती है। ऐसे में गंगा जल सप्लाई पर निर्भरता वाले इलाकों में संकट न आए, नगर निगम प्रशासन द्वारा इस दृष्टिकोण से तैयारी की जा रही है।