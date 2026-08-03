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यूपी के इस जिले में बढ़ा गंगा का जलस्तर, स्टेट हाईवे पर बहने लगा बाढ़ का पानी, बाढ़ चौकियों को किया अलर्ट

By Dinesh Rathour
मिर्जापुर (शाहजहांपुर)
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यूपी के शाहजहांपुर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते जलस्तर का आलम ये है कि लखनऊ से दिल्ली को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे तक पानी आ पहुंचा है। 

Flood in Shajahanpur
शाहजहांपुर में स्टेट हाईवे पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है।

Flood in Shahjahanpur: पहाड़ों पर हो रही बारिश के कारण लगातार नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। यूपी की नदियां इस समय उफान पर हैं। कई जिलों में नदियों के किनारे बसे गांवों में बाढ़ सी नौबत आ गई। यूपी के शाहजहांपुर जिले में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। जिले में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से मिर्जापुर क्षेत्र में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। सोमवार शाम जलालाबाद-शमशाबाद स्टेट हाईवे पर चौरा गांव के पास दो स्थानों पर गंगा का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। करीब एक फुट पानी के तेज बहाव के बीच वाहन और कांवड़िए आवागमन करते रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर में और वृद्धि हुई तो मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित हो सकता है।

सावन माह के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल लेने इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। ऐसे में हाईवे पर बहते पानी के कारण जोखिम बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है, जबकि ग्रामीण भी हालात पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। उधर, गंगा का पानी तेजी से आजादनगर गांव की ओर बढ़ रहा है। गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की आशंका के चलते लोगों में चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण घरों और आबादी को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी और बालू से भरी बोरियां लगाकर अस्थायी सुरक्षा घेरा तैयार करने में जुटे हैं।

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खतरे के निशान से ऊपर बह रहा पानी

लोगों का कहना है कि यदि जलस्तर इसी गति से बढ़ता रहा तो निचले हिस्सों में पानी पहुंच सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की सोमवार सुबह जारी बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार जिले की सभी प्रमुख नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। गंगा नदी भैंसार ढाई घाट तटबंध पर खतरे के निशान से 0.15 मीटर नीचे है, जबकि रामगंगा, गर्रा और खन्नौत नदियों का जलस्तर भी सुरक्षित स्तर पर बना हुआ है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल जिले में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी नदियों की लगातार निगरानी की जा रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं।

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जलस्तर में गिरावट, निचले इलाके अभी तक जलमग्न

वहीं बदायूं जिले के उसहैत में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद दो दिन से गिरावट हो रही है। 24 घंटे से भीतर सात सेमी की जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, इसके बाद नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे पहुंच गया है, लेकिन अभी तक निचाले इलकों में भरा हुआ पानी कम नहीं हुआ है। जलस्तर में गिरावट के बाद भी गंगा पार के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है और इस पार के अहमदनगर बछौरा, भखरी,बेहटी और असमयारफतपुर के लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पलायन शुरू कर दिया है। इधर एसडीएम विनोद कुमार सिंह ने अटेना घाट का निरीक्षण किया और कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान बाढ़ की भी जानकारी ली। एसडीएम ने कानूनगो और लेखपाल की टीम से स्थिति की जानकारी ली और बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची तैयार करने को कहा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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