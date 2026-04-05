यूपी के इस जिले में एक साथ जन्मीं गंगा, जमुना और सरस्वती ने दम तोड़ा, पांच दिन में ही छोड़ी दुनिया

बांदा स्थित कामता-रोशनी के घर में एक साथ जन्मीं गंगा, जमुना और सरस्वती ने पांच दिन में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। गरीबी की वजह से सही से इलाज नहीं करा पाने पर पिता कामता को इसका मलाल है।

Banda News: यूपी के बांदा स्थित कामता-रोशनी के घर में एक साथ जन्मीं गंगा, जमुना और सरस्वती ने पांच दिन में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। गरीबी की वजह से सही से इलाज नहीं करा पाने पर पिता कामता को इसका मलाल है। उनका कहना है कि गरीबी ने उनकी सारी खुशी छीन ली। वहीं नौनिहाल तीन बच्चियों की मौत के सदमे में मां रोशनी अचेत हो गई। तीन बेटियों की मौत के बाद आखिरकार प्रशासन जागा और एसडीएम उसके घर पहुंचे। सांत्वना देने के साथ ही बीमार रोशनी को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया।

पैलानी तहसील के अम्लोर गांव में कामता उर्फ गेंदा की 28 वर्षीय पत्नी रोशनी ने 31 मार्च को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में सामान्य प्रसव के दौरान तीन पुत्रियों को एक साथ जन्म दिया था। मां ने तीनों बेटियों का नाम गंगा, जमुना और सरस्वती रखा था। तीनों बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए अच्छे इलाज की जरूरत थी, पर गरीबी एवं लाचारी में पिता कामता हार गया और शनिवार को तीनों नौनिहाल बेटियों ने दुनिया छोड़ दी। मां रोशनी के शरीर में मात्र पांच प्रतिशत ही खून दौड़ रहा है। इससे वह बेटियों की मौत पर गहरे सदमे में चली गईं। अमलोर गांव निवासी शिव गोविंद सिंह उर्फ पप्पू ने बताया कि गंगा, जमुना और सरस्वती के जन्म की खबर मीडिया में छाने के बाद तमाम सामाजिक संगठनों एवं अधिकारियों के फोन इन बच्चियों के पालन-पोषण एवं गोद लेने को लेकर आए पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था।