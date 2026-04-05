यूपी के इस जिले में एक साथ जन्मीं गंगा, जमुना और सरस्वती ने दम तोड़ा, पांच दिन में ही छोड़ी दुनिया
बांदा स्थित कामता-रोशनी के घर में एक साथ जन्मीं गंगा, जमुना और सरस्वती ने पांच दिन में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। गरीबी की वजह से सही से इलाज नहीं करा पाने पर पिता कामता को इसका मलाल है।
Banda News: यूपी के बांदा स्थित कामता-रोशनी के घर में एक साथ जन्मीं गंगा, जमुना और सरस्वती ने पांच दिन में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। गरीबी की वजह से सही से इलाज नहीं करा पाने पर पिता कामता को इसका मलाल है। उनका कहना है कि गरीबी ने उनकी सारी खुशी छीन ली। वहीं नौनिहाल तीन बच्चियों की मौत के सदमे में मां रोशनी अचेत हो गई। तीन बेटियों की मौत के बाद आखिरकार प्रशासन जागा और एसडीएम उसके घर पहुंचे। सांत्वना देने के साथ ही बीमार रोशनी को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया।
पैलानी तहसील के अम्लोर गांव में कामता उर्फ गेंदा की 28 वर्षीय पत्नी रोशनी ने 31 मार्च को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में सामान्य प्रसव के दौरान तीन पुत्रियों को एक साथ जन्म दिया था। मां ने तीनों बेटियों का नाम गंगा, जमुना और सरस्वती रखा था। तीनों बेटियों की जिंदगी बचाने के लिए अच्छे इलाज की जरूरत थी, पर गरीबी एवं लाचारी में पिता कामता हार गया और शनिवार को तीनों नौनिहाल बेटियों ने दुनिया छोड़ दी। मां रोशनी के शरीर में मात्र पांच प्रतिशत ही खून दौड़ रहा है। इससे वह बेटियों की मौत पर गहरे सदमे में चली गईं। अमलोर गांव निवासी शिव गोविंद सिंह उर्फ पप्पू ने बताया कि गंगा, जमुना और सरस्वती के जन्म की खबर मीडिया में छाने के बाद तमाम सामाजिक संगठनों एवं अधिकारियों के फोन इन बच्चियों के पालन-पोषण एवं गोद लेने को लेकर आए पर भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
शनिवार सुबह 11:30 बजे गंगा व जमुना तथा शाम 5:30 बजे तीसरी बेटी सरस्वती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। मां रोशनी अचेत अवस्था में है। उधर पिता कामता उर्फ गेंदा ने गंगा, जमुना और सरस्वती की मौत की खबर एसडीएम पैलानी अंकित वर्मा को फोन से दी। इस पर उन्होंने पीड़ित के घर पहुंचकर आर्थिक मदद दिलाए जाने व रोशनी के इलाज का पूरा भरोसा दिया। एसडीम अंकित वर्मा ने रविवार को दोपहर में पीड़ित परिवार के घर पहुंच कर मां रोशनी का हालचाल लिया। नायब तहसीलदार वेद प्रकाश तथा लेखपाल के साथ रोशनी को एंबुलेंस से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भिजवाया। परिवार को अंत्योदय कार्ड के साथ-साथ आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें