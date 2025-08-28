वाराणसी में चेतावनी बिंदु पार गंगा हुईं विकराल, सीएम योगी कल बाढ़ के हालात का लेंगे जायजा

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चेतावनी बिंदु पार गंगा ने विकराल रूप लिया। मकान बाढ़ से घिर गए हैं। शुक्रवार को वाराणसी आ रहे सीएम योगी बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को दो दिनी दौरे पर काशी आ रहे हैं। वे यहां मॉरीशस प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी और बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों का जायजा लेंगे। दरअसल, गंगा का जलस्तर बुधवार को राजघाट गेज पर चेतावनी बिंदु पार करके खतरा निशान की ओर अग्रसर था। गंगा ने विकराल रूप ले लिया है। तीन सेमी प्रतिघंटे हो रही वृद्धि से रात आठ बजे गेज पर बहाव 70.72 मीटर पर था। यह खतरा निशान से 0.54 सेमी नीचे है। यहां चेतावनी बिंदु 70.262, खतरा निशान 71.262 और उच्चतम बिंदु 73.901 मीटर पर है। गंगा में वेग से वरुणा के बेसिन में बने मकान बाढ़ से घिर गए हैं।

प्राथमिक सूचना के मुताबिक मुख्यमंत्री शाम करीब 4:30 बजे प्रतापगढ़ से हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन आएंगे। तत्पश्चात सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में करीब आधे घंटे तक विश्राम करने के बाद सवा पांच बजे से मॉरीशस प्रधानमंत्री के 11 सितंबर की बनारस में प्रस्तावित द्विपक्षीय बैठक और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाएं, विकास कार्यक्रमों एवं कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। बैठक के पश्चात वह काशी विश्वनाथ और कालभैरव मंदिर में दर्शन-पूजन करने जाएंगे।