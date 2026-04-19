10 दिन में दौड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे, पश्चिम से पूर्व यूपी की दूरी होगी आधी, 120 KM की स्पीड से चलेंगे वाहन
यूपी को अब एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। 29 अप्रैल को पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये एक्सप्रेस-वे पूर्व से पश्चिम के जिलों को सीधे जोड़ेगा। जिससे दूरी भी कम हो जाएगी।
Ganga Expressway News: यूपी के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल गंगा एक्सप्रेस-वे का लोकार्पण कार्यक्रम 29 अप्रैल को तय हुआ है। एक्सप्रेसवे शुरू होते ही पश्चिम और पूर्वी यूपी के बीच सफर का समय आधा हो जाएगा, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को तेज और सुगम कनेक्टिविटी देना है।
यह एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों को सीधे जोड़ता है। अभी इसे छह लेन में विकसित किया गया है, जिसे भविष्य में आठ लेन तक विस्तार देने की योजना है। इस पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगे। शाहजहांपुर जनपद में करीब 144 किलोमीटर लंबा हिस्सा इस एक्सप्रेसवे के अंतर्गत आता है। यहां जलालाबाद क्षेत्र में एंट्री और एग्जिट प्वाइंट तैयार हो चुके हैं, जहां अत्याधुनिक टोल प्लाजा और कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। पूरे एक्सप्रेसवे की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी। साथ ही पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया, फूड प्लाजा और इमरजेंसी हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं।
आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा गंगा एक्सप्रेसवे
स्थानीय लोगों में इस परियोजना को लेकर उत्साह है। लोगों का मानना है कि गंगा एक्सप्रेसवे क्षेत्र के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। यदि तय समयसीमा के अनुसार काम पूरा हुआ, तो अगले दस दिनों में यह एक्सप्रेसवे प्रदेश की रफ्तार को नया आयाम देता नजर आएगा। निर्माण एजेंसी यूपीडा द्वारा अंतिम लेयरिंग, साइन बोर्ड, लाइटिंग और सुरक्षा मानकों से जुड़े कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सभी मानकों की जांच के बाद ही इसे आम जनता के लिए खोला जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर एक एयरस्ट्रिप भी बनाई गई है, जिससे आपातकालीन स्थिति में विमान की लैंडिंग कराई जा सकेगी।
औद्योगिक गलियारा होगा विकसित, प्लाटों की बुकिंग तेज
एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश में व्यापार, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। खासकर शाहजहांपुर के पास प्रस्तावित औद्योगिक गलियारे से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि वे अपनी उपज कम समय में बाजार तक पहुंचा सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे जलालाबाद में औद्योगिक गलियारा बनाएं जाने के लिए जमीन का आवंटन किया जा रहा है, जबकि जमीन की बुकिंग होने के बाद बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हो सकेंगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।