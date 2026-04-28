गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टोल रेट जारी, जान लें सफर करने पर किसे कितना देना होगा टैक्स

Ganga Expressway Toll rates: गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टोल रेट जारी कर दिया गया है। जारी दरों के अनुसार, दो-तीन पहिया वाहन और ट्रैक्टर के लिए 1.28 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा।

UP News: यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टोल दरें घोषित कर दी गई हैं। जारी दरों के अनुसार, दो-तीन पहिया वाहन और ट्रैक्टर के लिए 1.28 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। वहीं हल्के वाणिज्यिक वाहन, मिनीबस या लाइट गुड्स व्हीकल के लिए यह दर 4.05 रुपये प्रति किमी तय की गई है। भारी वाहनों पर अधिक शुल्क लगाया गया है। बस और ट्रक के लिए 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर जबकि मल्टी-एक्सल या भारी निर्माण मशीनरी के लिए 12.60 रुपये प्रति किमी शुल्क होगा। 7 या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए सबसे ज्यादा 16.10 रुपये प्रति किमी टोल निर्धारित किया गया है।

दरअसल, बस कुछ घंटे और और इंतजार...। सुरक्षित व आरामदेह सफर का नया अनुभव देने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे तैयार है। टेम्पो, बाइक या ट्रैक्टर ट्राली जैसे वाहन भी राह में नहीं आएंगे। मेरठ जाना हो या प्रयागराज, अपनी मंजिल तय करने के लिए 120 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे। इसलिए अब गंगानगरी से संगम नगरी अब दूर नहीं है।

मेरठ से प्रयागराज तक का आसान सफर आज से शुरू हो जाएगा। अगला कुंभ नासिक में आयोजित होगा। लेकिन छह साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्द्ध कुंभ के लिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी के श्रद्धालुओं को दोनों ही तीर्थ पर जाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। प्रयागराज हो या हरिद्वार बस कुछ ही समय में लोग कुंभ स्नान पर डुबकी लगा सकेंगे।

टैंपल इकोनॉमी में होगा इजाफा प्रयागराज से हरिद्वार के बीच गढ़मुक्तेश्वर हो या संभल यहां मंदिरों की आय भी बढ़ेगी। इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोग धार्मिक स्थलों को देखने के लिए 12 स्थान पर दे रखे एगिज्ट पर उतर सकेंगे।

जिला प्रशासन तैयारी में जुटा गांव सदरपुर गांव में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार शाम जिलाधिकारी कविता मीणा ने एडीएम संदीप कुमार, एसपी ज्ञानंज्य सिंह, एसडीएम श्रीराम सिंह, सीओ स्तुति सिंह समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यातायात की व्यवस्था को समय से दुरस्त कर लिया जाए। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा किया जाए। पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। वहीं आस पास के लोग भी गंगा एक्सप्रेस-वे के शुरू होने के लिए उत्साहित नजर आ रहे है। उनका कहना है कि एक्सप्रेस-वे शुरू होने के बाद लोगों को राहत मिल सकेगी।