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गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टोल रेट जारी, जान लें सफर करने पर किसे कितना देना होगा टैक्स

Apr 28, 2026 10:43 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Ganga Expressway Toll rates: गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टोल रेट जारी कर दिया गया है। जारी दरों के अनुसार, दो-तीन पहिया वाहन और ट्रैक्टर के लिए 1.28 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा।

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टोल रेट जारी, जान लें सफर करने पर किसे कितना देना होगा टैक्स

UP News: यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के लिए टोल दरें घोषित कर दी गई हैं। जारी दरों के अनुसार, दो-तीन पहिया वाहन और ट्रैक्टर के लिए 1.28 रुपये प्रति किलोमीटर टोल निर्धारित किया गया है। कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों के लिए 2.55 रुपये प्रति किलोमीटर देना होगा। वहीं हल्के वाणिज्यिक वाहन, मिनीबस या लाइट गुड्स व्हीकल के लिए यह दर 4.05 रुपये प्रति किमी तय की गई है। भारी वाहनों पर अधिक शुल्क लगाया गया है। बस और ट्रक के लिए 8.20 रुपये प्रति किलोमीटर जबकि मल्टी-एक्सल या भारी निर्माण मशीनरी के लिए 12.60 रुपये प्रति किमी शुल्क होगा। 7 या उससे अधिक एक्सल वाले ओवरसाइज वाहनों के लिए सबसे ज्यादा 16.10 रुपये प्रति किमी टोल निर्धारित किया गया है।

दरअसल, बस कुछ घंटे और और इंतजार...। सुरक्षित व आरामदेह सफर का नया अनुभव देने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे तैयार है। टेम्पो, बाइक या ट्रैक्टर ट्राली जैसे वाहन भी राह में नहीं आएंगे। मेरठ जाना हो या प्रयागराज, अपनी मंजिल तय करने के लिए 120 किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे। इसलिए अब गंगानगरी से संगम नगरी अब दूर नहीं है।

मेरठ से प्रयागराज तक का आसान सफर आज से शुरू हो जाएगा। अगला कुंभ नासिक में आयोजित होगा। लेकिन छह साल में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होने वाले अर्द्ध कुंभ के लिए पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी के श्रद्धालुओं को दोनों ही तीर्थ पर जाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी। प्रयागराज हो या हरिद्वार बस कुछ ही समय में लोग कुंभ स्नान पर डुबकी लगा सकेंगे।

टैंपल इकोनॉमी में होगा इजाफा

प्रयागराज से हरिद्वार के बीच गढ़मुक्तेश्वर हो या संभल यहां मंदिरों की आय भी बढ़ेगी। इस एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोग धार्मिक स्थलों को देखने के लिए 12 स्थान पर दे रखे एगिज्ट पर उतर सकेंगे।

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जिला प्रशासन तैयारी में जुटा

गांव सदरपुर गांव में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार शाम जिलाधिकारी कविता मीणा ने एडीएम संदीप कुमार, एसपी ज्ञानंज्य सिंह, एसडीएम श्रीराम सिंह, सीओ स्तुति सिंह समेत पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। यातायात की व्यवस्था को समय से दुरस्त कर लिया जाए। वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही खड़ा किया जाए। पीने के पानी की व्यवस्था कराई जाए। वहीं आस पास के लोग भी गंगा एक्सप्रेस-वे के शुरू होने के लिए उत्साहित नजर आ रहे है। उनका कहना है कि एक्सप्रेस-वे शुरू होने के बाद लोगों को राहत मिल सकेगी।

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तीन सौ पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में होगा गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ

क्षेत्र के गांव सदरपुर में आज गंगा एक्सप्रेस-वे के शुभारंभ के दौरान सीधा प्रसारण कार्यक्रम किया जाएगा। करीब तीन सौ पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरे में कार्यक्रम आयोजित होगा। सीओ स्तुति सिंह ने बताया सदरपुर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। बुलंदशहर के पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर ली गई है। कार्यक्रम स्थल से लेकर गढ़ चौपाला, वैट चौकी बहादुरगढ़ क्षेत्र समेत अन्य स्थानों पर करीब तीन सौ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा रात को भी पुलिस को गश्त कराने के लिए तैनात किया गया है।

Deep Pandey

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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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