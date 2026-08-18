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पैचवर्क के बाद गंगा Expy फिर धंसा, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर पुलिया का प्रोटेक्शन वर्क भी बैठा

By Ajay Singh
वरिष्ठ संवाददाता, कानपुर/ उन्नाव
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अब गंगा एक्सप्रेसवे के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने और तारकोल उखड़ने से शुरू हुआ सिलसिला पुल के जोड़ में दरार और क्रैश बैरियर टूटने से होते हुए अब प्रोटेक्शन वर्क तक जा पहुंचा है। चिरैया नाले के ऊपर बनी पुलिया के प्रोटेक्शन वर्क का एक हिस्सा धंस गया।

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पैचवर्क के बाद गंगा Expy फिर धंसा, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर पुलिया का प्रोटेक्शन वर्क भी बैठा

उत्तर प्रदेश के दो एक्सप्रेसवे पर एक जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे के धंसने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 418, 419, 420, 421, 422, 423, 431 और 433 पर सड़क और ढलान की मिट्टी धंस गई। बारिश थमते ही कार्यदायी संस्था की गाड़ियां और मजदूर मौके पर पहुंचे और आनन-फानन में क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत शुरू की गई। बशीरतगंज के आसपास हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। यहां 10 से अधिक स्थानों पर नालियां टूट चुकी हैं, जबकि कंक्रीट की ढलानों में दरारें दिखाई दे रही हैं। वहीं, कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे के ग्रीन फील्ड वाले हिस्से में भी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सड़क धंसने और तारकोल उखड़ने से शुरू हुआ सिलसिला पुल के जोड़ में दरार और क्रैश बैरियर टूटने से होते हुए अब प्रोटेक्शन वर्क तक जा पहुंचा है। अभी तक सड़क खराब होने के ज्यादातर मामले कानपुर-लखनऊ वाली लेन में ही आए थे। अब मंगलवार को लखनऊ-कानपुर लेन में चिरैया नाले के ऊपर बनी पुलिया के प्रोटेक्शन वर्क का एक हिस्सा ही धंस गया। इसके चलते पुलिया के नीचे बड़ा खोखलापन नजर आ रहा है।

पहले गंगा एक्सप्रेसवे की बात

रविवार को गंगा एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 421 और 422 के बीच तथा किलोमीटर 421 पर सड़क धंस गई थी। इसके बाद वहां पैचवर्क कराया गया, लेकिन मंगलवार सुबह बारिश के बाद उसी क्षेत्र में फिर सड़क धंस गई और दरारें उभर आईं। इससे मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बशीरतगंज टोल से एक्सप्रेसवे पर जाने वाली सड़क की मरम्मत भी करीब एक सप्ताह पहले कराई गई थी। बारिश के बाद यह हिस्सा भी दोबारा दरक गया। किलोमीटर 421 पर सोमवार को सड़क धंसने के साथ ढलान की मिट्टी और नाली बह गई थी। मंगलवार को इसके बगल में करीब 300 मीटर लंबाई में नाली और कंक्रीट की ढलान दरक गई। स्थानीय स्तर पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि यदि इसी तरह बारिश जारी रही तो यह हिस्सा कभी भी और अधिक क्षतिग्रस्त हो सकता है। मांखी क्षेत्र के रुपऊ गांव से तारगांव तक एक्सप्रेसवे पर 10 से अधिक स्थानों पर पैचवर्क किए जाने की बात सामने आई है। कई जगह करीब 50 मीटर तक डामरीकरण कर सड़क को दुरुस्त किया गया है। इसके बावजूद बारिश के बाद दोबारा क्षति सामने आने से निर्माण और मरम्मत के टिकाऊपन पर सवाल उठ रहे हैं। सराय कटियान नहर पुल पर एक्सप्रेशन जॉइंट के किनारे भी दरारें आने की बात सामने आई है, जहां फिलहाल मरम्मत कार्य कराया जा रहा है।

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सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के आरोप, पुष्टि नहीं

इसी बीच समाजवादी पार्टी की ओर से फेसबुक पर एक्सप्रेसवे और रिंग रोड की स्थिति को लेकर पोस्ट कर सवाल उठाए गए हैं। पोस्ट में उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे मिट्टी धंसने की तस्वीरों के साथ भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, वायरल पोस्ट की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

क्या बोले प्रोजेक्ट मैनेजर

गंगा एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट मैनेजर आरके मिश्रा ने कहा कि बारिश के दौरान एक्सप्रेसवे के संवेदनशील हिस्सों की लगातार निगरानी की जा रही है। जहां भी सड़क के किसी हिस्से में समस्या सामने आती है, वहां टीमों को तत्काल भेजकर आवश्यक सुधार कार्य कराया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक्सप्रेसवे की नियमित पेट्रोलिंग और तकनीकी निरीक्षण बढ़ाया गया है। टीमों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

चिरैया नाले की पुलिया के नीचे आया खोखलापन

वहीं, लखनऊ से कानपुर जाने वाले लेन पर किमी 36.9 और 36.8 के बीच चिरैया नाला के ऊपर बनी पुलिया का प्रोटेक्शन वर्क भी नीचे की तरफ से धंस गया है। नाले के ठीक बगल में हुए इस धंसाव से वहां बड़ा खोखलापन आ गया है। पुल निर्माण से जुड़े इंजीनियरों का कहना है कि यदि समय रहते इसकी उचित मरम्मत नहीं करवाई जाती है तो पुलिया का एप्रोच रोड कमजोर हो जाएगा और यह धंस सकता है। ऐसे में यह वाहनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एनएचएआई का कहना है कि प्रोटेक्शन वर्क के नीचे कुछ मिट्टी बही है। पेट्रोलिंग टीम को जानकारी मिलते ही वहां पर मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया गया है। बताया जाता है कि प्रोटेक्शन वर्क के धंसे हिस्से का मरम्मत कार्य अपराह्न तक जारी था। वहां मिट्टी का भराव करते हुए उस हिस्से को ठोस बनाया जा रहा था।

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संरचना की सुरक्षा के लिए होता है प्रोटेक्शन वर्क

पुलिया के आसपास और उसके नीचे बहने वाले पानी से होने वाले मिट्टी के कटाव, मिट्टी के बहने और नींव खुलने से संरचना को बचाने के लिए प्रोटेक्शन वर्क किया जाता है। इसे सुरक्षा निर्माण भी कहा जाता है। इसमें पत्थर की पिचिंग, क्रंकीट की सुरक्षा परत, नदी या नाले के किनारे की सुरक्षा संरचना की जाती है।

सड़क पर जलभराव और क्रैश बैरियर में दरारें

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तमाम कोशिशों के बावजूद जलनिकासी की समस्या बनी हुई है। सोमवार को हुई बारिश के कारण एक्सप्रेसवे के ग्रीन फील्ड वाले हिस्से में जगह-जगह जलभराव की समस्या सामने आई। किमी 58.5 पर पियरियां गांव के पास सड़क पर पानी भरा रहा। इससे करीब डेढ़ किमी आगे जाने पर वहां भी एक्सप्रसेवे पर पानी जमा नजर आया। बारिश के चौबीस घंटे बीत जाने के बाद भी एक्सप्रेसवे की सड़क से पानी न हटने से स्पष्ट हो रहा है कि अभी भी इसका ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हुआ है। इसके चलते भविष्य में सड़क धंसने और तालकोल उखड़ने की समस्या बनी रह सकती है। किमी 55 के पास क्रैश बैरियर के दरकने और टूटने का मामला भी सामने आया। यह पहली बार नहीं है जब क्रैश बैरियर में दरार आई हो। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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