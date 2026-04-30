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गंगा एक्सप्रेसवे: मेरठ से प्रयागराज तक तरक्की की नई रफ्तार, बदल जाएगी पश्चिमी यूपी की सूरत

Apr 30, 2026 06:50 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
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गंगा ​एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विश्वस्तरीय इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हिन्दुस्तान टीम ने हापुड़ रोड में बिजौली से यात्रा शुरू की। करीब तीन किमी पर खड़खड़ी में पहला टोल प्लाजा है। जहां फिलहाल सुविधाओं का अभाव है।

गंगा एक्सप्रेसवे: मेरठ से प्रयागराज तक तरक्की की नई रफ्तार, बदल जाएगी पश्चिमी यूपी की सूरत

Ganga Expressway: यूपी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 'गंगा एक्सप्रेसवे' न केवल दूरी कम कर रहा है, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर को भी पूरी तरह बदलने वाला है। मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाला यह एक्सप्रेसवे विकास का नया गलियारा साबित हो सकता है। लाइव हिन्दुस्तान टीम मेरठ से सलीम ने गुरुवार को इसकी पड़ताल की। ​आइए, इस एक्सप्रेसवे के हर पहलू की विस्तृत पड़ताल करते हैं।

​1.सुविधाएं और सुरक्षा: आधुनिक सफर का वादा

​एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विश्वस्तरीय इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हिन्दुस्तान टीम ने हापुड़ रोड में बिजौली से यात्रा शुरू की। करीब तीन किमी पर खड़खड़ी में पहला टोल प्लाजा है। जहां फिलहाल सुविधाओं का अभाव है। जनसुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा के नाम पर दावा है कि पूरे एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। हर कुछ किलोमीटर पर हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो ओवरस्पीडिंग और हादसों पर नजर रखेंगे।

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​हेल्थ व इमरजेंसी

दावा है कि एक्सप्रेसवे पर हर 20-30 किमी के अंतराल पर एम्बुलेंस और 'ट्रॉमा सेंटर' की कनेक्टिविटी होगी। हालांकि अभी ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसी भी आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर और पेट्रोलिंग वाहन भी नहीं दिख रहे।

​फूडकोर्ट व विश्राम

यात्रियों के लिए 'वे-साइड एमिनिटीज' के तहत भव्य फूडकोर्ट, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन और वॉशरूम की सुविधा का दावा है। हालांकि अभी मेरठ जिले की सीमा से लेकर हापुड़ जिले की सीमा में ऐसी कोई सुविधा नहीं है।

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बदलाव

मेरठ जिले के नौ गांवों बिजौली, खड़खड़ी समेत नौ जिलों में किसानों की जमीनें गई है, लेकिन गांव में बदलाव जैसी चीज दिखाई नहीं दे रही। बिजौली गांव निवासी धीरज त्यागी का कहना है कि गांव के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा,तब गांव के विकास को पंख लगेंगे जो किसी भी शहरी क्षेत्र के गांव को जल्द ही मात देता नजर आएगा।

पूरब की सुबह, पश्चिम में शाम, अब आपके नाम

यूपी की परिवहन व्यवस्था में एक नए स्वर्णिम अध्याय की अब शुरुआत होने जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के साथ ही प्रदेश के दो छोर पूरब और पश्चिम एक-दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे कि फासला अब समय की बाधा नहीं रहेगा। अब वह दिन दूर नहीं जब श्रद्धालु और यात्री सुबह की शुरुआत संगम की पवित्र लहरों में करेंगे और सूर्यास्त तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्र क्रांतिधरा मेरठ में शीश नवा सकेंगे। निश्चित तौर से मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे से संगम नगरी से बाबा औघड़नाथ की धरती तक आस्था का सफर आसान हो जाएगा। ​गंगा एक्सप्रेसवे का सपना साकार होने के साथ ही अब ‘सुबह प्रयागराज, शाम मेरठ’ का सपना हकीकत में बदलने वाला है。

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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