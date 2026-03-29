Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारी, यूपीडा के सीईओ ने मेरठ से उन्नाव तक 421 किमी दौड़ाई गाड़ी

Mar 29, 2026 10:45 pm ISTYogesh Yadav मेरठ/खरखौदा हिन्दुस्तान
share

यूपीडा के सीईओ दीपक कुमार ने मेरठ से उन्नाव तक 421 किमी गंगा एक्सप्रेसवे के हिस्से का निरीक्षण और ट्रायल किया। जेवर एयरपोर्ट के बाद अब इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगले महीने संभावित है। 594 किमी लंबा यह मार्ग मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा।

अब गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारी, यूपीडा के सीईओ ने मेरठ से उन्नाव तक 421 किमी दौड़ाई गाड़ी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश को जल्द ही एक और तोहफा देने जा रही है। जेवर एयरपोर्ट के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की तैयारी तेज हो गई है। इसे एक्सप्रेसवे राज्य (Expressway State) बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। रविवार को यूपीडा (UPEIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मेरठ से उन्नाव तक गंगा एक्सप्रेसवे का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे में से लगभग 421 किलोमीटर के हिस्से पर 'फर्राटेदार' ट्रायल किया गया और निर्माण की गुणवत्ता जांची गई। निरीक्षण के बाद सीईओ ने संकेत दिए कि अगले महीने इस एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन किया जा सकता है।

मेरठ से उन्नाव तक 'क्वालिटी चेक'

निरीक्षण की शुरुआत मेरठ के बिजौली से हुई। सीईओ दीपक कुमार ने खरखौदा के खड़खड़ी स्थित मुख्य टोल प्लाजा और वहां नवनिर्मित अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा मानकों और तकनीकी व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे। सड़क की फिनिशिंग देखने के बाद सीईओ का काफिला हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई और उन्नाव होते हुए लखनऊ की ओर रवाना हुआ। इस दौरान एक्सप्रेसवे के किनारे पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया गया।

ये भी पढ़ें:कमरे के अंदर थानाध्यक्ष को लगी गोली, गंभीर हालत में सुल्तानपुर से लखनऊ रेफर

प्रशासनिक अमला रहा मुस्तैद

इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान यूपीडा सीईओ के साथ मेरठ के डीएम डॉ. वीके सिंह, हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडेय, यूपीडा के मुख्य अभियंता आरके चौधरी और नोडल अधिकारी मोहित पाठक सहित पुलिस व राजस्व विभाग की पूरी टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य कैरिज-वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल फिनिशिंग व साइन बोर्ड लगाने जैसे अंतिम कार्य शेष हैं।

ये भी पढ़ें:पुल, ऑडिटोरियम, स्कूल, योगी सरकार ने इस जिले को दी सौ करोड़ से ज्यादा की सौगातें
ये भी पढ़ें:यात्री पर भूत का साया! हवा में ही विमान का इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश से खलबली

श्रद्धालुओं और वकीलों को मिलेगा 'सुपरफास्ट' सफर

गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और प्रयागराज (संगम नगरी) के बीच की दूरी सिमट जाएगी। इससे सबसे बड़ा लाभ उन हजारों श्रद्धालुओं को होगा जो कुंभ और संगम स्नान के लिए प्रयागराज जाते हैं। साथ ही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से हाईकोर्ट के कार्यों के लिए प्रयागराज आने-जाने वाले वकीलों और वादकारियों का समय भी बचेगा। जो सफर पहले 10 से 12 घंटे में पूरा होता था, वह अब मात्र 6 से 7 घंटे में सिमट जाएगा।

यह एक्सप्रेसवे न केवल औद्योगिक विकास के द्वार खोलेगा, बल्कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक सेतु का काम भी करेगा। अगले महीने होने वाले संभावित उद्घाटन के लिए अब युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Ganga Expressway Meerut News Meerut अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |