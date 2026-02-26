Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

12 की जगह छह घंटे में मेरठ से प्रयागराज, रैपिड-मेट्रो ट्रेन के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की बारी, काम पूरा

Feb 26, 2026 07:37 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, मुख्य संवाददाता
share Share
Follow Us on

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यूपीडा अब ट्रायल रन और फिनिशिंग को अंतिम रूप दे रहा है। इस एक्सप्रेसवे से  मेरठ से प्रयागराज की दूरी 12  की जगह मात्र 6 घंटे में तय की जा सकेगी। 

12 की जगह छह घंटे में मेरठ से प्रयागराज, रैपिड-मेट्रो ट्रेन के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की बारी, काम पूरा

मेरठ, मुख्य संवाददाता। मेरठ के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक और बड़ी क्रांति होने वाली है। नमो भारत और मेरठ मेट्रो की शानदार सौगात के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अपने संचालन के बेहद करीब है। यूपीडा (UPEIDA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मेरठ से प्रयागराज तक के इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में केवल फिनिशिंग कार्य, साइनबोर्ड लगाने और रोड मार्किंग जैसे कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बन जाने से मेरठ से प्रयागराज की दूरी 12 की जगह छह घंटे में पूरी हो सकेगी।

ट्रायल रन जारी, शासन की हरी झंडी का इंतजार

मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे धरातल पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकारियों के अनुसार, गंगा एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों पर वर्तमान में ट्रायल रन किया जा रहा है ताकि सुरक्षा मानकों, मोड़ (Curves) की स्थिति और सड़क की गुणवत्ता की गहन जांच की जा सके। शासन स्तर से आधिकारिक उद्घाटन की तिथि का इंतजार है, और विभाग की पूरी तैयारी है कि मार्च-अप्रैल 2026 तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। उद्घाटन समारोह की भव्यता के लिए प्रशासन ने अभी से जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

ये भी पढ़ें:जर्मनी ने यूपी में ड्रोन हब बनाने में दिखाई रुचि, केशव मौर्य के साथ बैठकें

आर्थिक विकास का नया गलियारा और सामरिक महत्व

यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क मात्र नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक गलियारे को नई मजबूती देने वाली लाइफलाइन साबित होगा। 594 किलोमीटर की लंबाई वाला यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इसकी एक और बड़ी खासियत शाहजहांपुर में बनाई गई हवाई पट्टी (Airstrip) है, जिसका उपयोग युद्ध या आपातकालीन स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और वेयरहाउस विकसित करने की भी योजना है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे।

हाईटेक सुरक्षा और ग्रीन एक्सप्रेसवे का मॉडल

सुरक्षा के लिहाज से गंगा एक्सप्रेसवे पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाया गया है, जो तेज रफ्तार और हादसों पर नजर रखेगा। एक्सप्रेसवे के हर 10 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, इसे 'ग्रीन एक्सप्रेसवे' बनाने के लिए इसके दोनों ओर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक वे-साइड एमेनिटीज (WSA) भी विकसित की गई हैं, जहाँ खान-पान और विश्राम की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।

ये भी पढ़ें:55 मिनट में 88 किमी, पीएम मोदी ने नमो भारत को दिखाई हरी झंडी, मेट्रो भी हुई शुरू
ये भी पढ़ें:देश में ऐसा पहली बार, नमो भारत और मेट्रो के शुभारंभ पर क्या बोले पीएम मोदी

मेरठ से प्रयागराज: अब 12 नहीं, मात्र 6 घंटे में पूरा होगा सफर

वर्तमान में मेरठ से प्रयागराज जाने में यात्रियों को नेशनल हाईवे के जरिए 11 से 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद यह सफर घटकर मात्र 6 घंटे रह जाएगा। 100 से 120 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाले इस मार्ग पर वाहन न केवल तेज दौड़ेंगे, बल्कि ईधन की भी भारी बचत होगी। यह कनेक्टिविटी मेरठ और दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचना बेहद आसान बना देगी, जिससे पर्यटन, कुंभ मेला कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Ganga Expressway Uttar Pradesh Uttar Pradesh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |