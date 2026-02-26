12 की जगह छह घंटे में मेरठ से प्रयागराज, रैपिड-मेट्रो ट्रेन के बाद गंगा एक्सप्रेसवे की बारी, काम पूरा

मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यूपीडा अब ट्रायल रन और फिनिशिंग को अंतिम रूप दे रहा है। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयागराज की दूरी 12 की जगह मात्र 6 घंटे में तय की जा सकेगी।

मेरठ, मुख्य संवाददाता। मेरठ के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक और बड़ी क्रांति होने वाली है। नमो भारत और मेरठ मेट्रो की शानदार सौगात के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अपने संचालन के बेहद करीब है। यूपीडा (UPEIDA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, मेरठ से प्रयागराज तक के इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में केवल फिनिशिंग कार्य, साइनबोर्ड लगाने और रोड मार्किंग जैसे कार्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसे अगले कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बन जाने से मेरठ से प्रयागराज की दूरी 12 की जगह छह घंटे में पूरी हो सकेगी।

ट्रायल रन जारी, शासन की हरी झंडी का इंतजार मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा यह 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे धरातल पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। अधिकारियों के अनुसार, गंगा एक्सप्रेसवे के विभिन्न खंडों पर वर्तमान में ट्रायल रन किया जा रहा है ताकि सुरक्षा मानकों, मोड़ (Curves) की स्थिति और सड़क की गुणवत्ता की गहन जांच की जा सके। शासन स्तर से आधिकारिक उद्घाटन की तिथि का इंतजार है, और विभाग की पूरी तैयारी है कि मार्च-अप्रैल 2026 तक इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाए। उद्घाटन समारोह की भव्यता के लिए प्रशासन ने अभी से जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

आर्थिक विकास का नया गलियारा और सामरिक महत्व यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क मात्र नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक गलियारे को नई मजबूती देने वाली लाइफलाइन साबित होगा। 594 किलोमीटर की लंबाई वाला यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 12 जिलों को आपस में जोड़ेगा। इसकी एक और बड़ी खासियत शाहजहांपुर में बनाई गई हवाई पट्टी (Airstrip) है, जिसका उपयोग युद्ध या आपातकालीन स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए किया जा सकेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और वेयरहाउस विकसित करने की भी योजना है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे।

हाईटेक सुरक्षा और ग्रीन एक्सप्रेसवे का मॉडल सुरक्षा के लिहाज से गंगा एक्सप्रेसवे पर एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाया गया है, जो तेज रफ्तार और हादसों पर नजर रखेगा। एक्सप्रेसवे के हर 10 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही, इसे 'ग्रीन एक्सप्रेसवे' बनाने के लिए इसके दोनों ओर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण किया गया है, जो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। एक्सप्रेसवे पर सफर के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक वे-साइड एमेनिटीज (WSA) भी विकसित की गई हैं, जहाँ खान-पान और विश्राम की विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी।