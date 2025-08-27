ganga crossed the warning mark in varanasi see in photos how a large area of kashi is drowning वाराणसी में चेतावनी बिंदु के पार हुईं गंगा, 11 फोटो में देखिए कैसे डूब रहा काशी का बड़ा इलाका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वाराणसी में चेतावनी बिंदु के पार हुईं गंगा, 11 फोटो में देखिए कैसे डूब रहा काशी का बड़ा इलाका

वाराणसी में एक महीने में तीसरी बार गंगा में बाढ़ आ गई है। गंगा के जलस्तर ने चेतावनी बिंदु को पार कर लिया है। बढ़ाव अब भी जारी है। बुधवार की शाम छह बजे गंगा में तीन सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव हो रहा था। रफ्तार इतनी ही रही तो गुरुवार रात तक गंगा खतरा बिंदु भी पार कर जाएंगी।

Yogesh Yadav वाराणसीWed, 27 Aug 2025 08:45 PM
वाराणसी में एक बार फिर गंगा चेतावनी बिंदु को पार करते हुए खतरे के निशान के करीब पहुंच रही हैं। लगातार हो रही बढ़ोतरी से निचले इलाकों और घाट किनारे रहने वालों में खलबली मची है। सोमवार और मंगलवार को तेज बढ़ाव के कारण कई लोगों को अपने घरों से निकलने का भी मौका नहीं मिल सका था। उन लोगों को बुधवार को रेस्क्यू किया गया। अब गंगा के बढ़ने की रफ्तार कुछ कम जरूर हो गई है। बुधवार की शाम छह बजे जलस्तर 70.66 मीटर पर था। यह खतरा बिंदु (71.26 मीटर) से 60 सेंटीमीटर दूर है। आयोग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटे तक गंगा में बढ़ाव जारी रहेगा। अगर इसी गति से जलस्तर बढ़ता रहा तो गुरुवार रात तक गंगा खतरा बिंदु भी पार कर जाएंगी।

इससे गंगा आबादी की ओर बढ़ रही हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहां छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हरिश्चंद्र घाट पर गलियों में शवदाह हो रहा है। दशाश्वमेध घाट पर शीतला मंदिर की छत पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। अस्सी घाट पर सड़क से तीन सीढ़ी नीचे तक पानी आ गया है। आसपास के गंगामहल घाट, रीवां घाट, तुलसी घाट, भदैनी घाट, जानकी घाट, आनंदमयी घाट, जैन घाट, निषादराज घाट, प्रभु घाट, चेतसिंह घाट, महानिर्वाणी घाट, शिवाला घाट, हनुमान घाट, केदार घाट, चौकी घाट, मानसरोवर घाट, पांडेय घाट, चौसट्टी घाट, सिंधिया घाट का आपसी सम्पर्क अभी कटा हुआ है।

काशी की गंगा में बढ़ाव

गंगा के पलट प्रवाह से वरुणा ने आबादी की ओर रुख कर लिया है। सबसे ज्यादा स्थिति वरुणा किनारे रहने वालों की खराब है। पुरानापुल इलाके के चार दर्जन घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके चलते लोग बाढ़ राहत शिविरों या फिर रिश्तेदारों के यहां शरण लेने को विवश हैं। जिला प्रशासन ने एक बार फिर बाढ़ राहत शिविरों को सक्रिय कर दिया है। प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को जरूरी मदद दी जा रही है।

काशी में बाढ़

गंगा में बाढ़ के कारण लोगों को महाश्मशान पर भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।

काशी में बाढ़

शवदाह वाले प्लेटफार्म और घाट डूबने से शवदाह छतों पर किया जा रहा है।

काशी में बाढ़

गंगा का पानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गंगा द्वार तक पहुंच गया है।

काशी में बाढ़

गंगा का पानी गलियों में पहुंचने के कारण यहां के गेस्ट हाउसों में रहने वाले विदेशियों को बाहर आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है।

काशी में बाढ़

बनारस के सबसे प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर सभी सीढ़ियां गंगा के पानी में डूब गई हैं।

काशी में बाढ़

गंगा का पानी बढ़ने से वरुणा में पलट प्रवाह दिखाई दे रहा है। पानी लगातर बढ़ने के कारण लोग सामान निकालने लगे हैं।

काशी में बाढ़

घुटने से भी ज्यादा ऊपर तक पहुंच चुके पानी से होकर लोग जरूरी सामान किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान भी चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई दी।

काशी में बाढ़

वरुणा के किनारे लोग कमर भर पानी से होकर अपना जरूरी सामान निकालते दिखाई दे रहे हैं।

काशी में बाढ़

काशी का बड़ा इलाका वरुणा के पानी में समा गया है। नक्खीघाट और पुलकोहना में कई मकान पूरी तरह पानी में घिर गए हैं।

रात में घरों में फंसे लोग, रेस्क्यू कर निकाला गया

सारनाथ। मंगलवार की रात अचानक वरुणा नदी के पानी में वृद्धि हो गई। इसकी वजह कई दर्जन मकान बाढ़ के पानी से घिर गए। देर रात मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को घर से निकाल कर बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाया। सालारपुर के डिपो कालोनी के पीछे के लगभग दो दर्जन से ज्यादा मकान बाढ़ के पानी से घिर गए। जब तक लोगों को जानकारी होता तब तक लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एनडीआरएफ को सूचित किया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लोगों को घर से निकाला।

उधर चमेलिया बस्ती की मंजू देवी ने बताया कि अचानक आई बाढ़ से कई मकानों में पानी भर गया। लगभग सौ से ज्यादा लोग अपने घर से निकलकर बाढ़ राहत शिविर प्राथमिक विद्यालय सलारपुर में शरण ली।

शकुंतला विश्वकर्मा व बेबी देवी ने बताया कि अचानक आई बाढ़ की वजह से घर से सामान निकालने का भी वक्त नहीं मिला। पंजाबी अस्पताल सलारपुर के निचले इलाके, चमेलिया बस्ती, डिपो कालोनी के पीछे सहित अन्य क्षेत्रों के लगभग ढाई सौ लोग बाढ़ राहत शिविर प्राथमिक विद्यालय सलारपुर एवं विधा विहार इंटर कालेज में शरण लिये हैं। उधर पुरानापुल पुलकोहना निवासी समीर खान ने बताया कि वरुणा नदी के बाढ़ के पानी में नक्खीघाट तक सैकड़ों मकान पानी में घिर गए हैं। नक्खीघाट के निचले इलाकों में कई मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। लोग पहले तल्ले पर सामान रखकर रखवाली कर रहे हैं।

फिर से मैदान में लगाया टेंट

बाढ़ का पानी अचानक बढ़ने के ढ़ेलवरिया में लोगों को फिर से मैदान में टेंट लगाना पड़ा। ढेलवरिया की बड़ी मस्जिद के पास सैकड़ों लोगों का घर बाढ़ में डूब गया है। लोग अपने घरों से सौ मीटर की दूरी पर टेंट लगाकर रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि तीसरी बार टेंट में रहने को मजबूर हैं हम लोग। यही हाल कोनिया, सरैंया सहित अन्य इलाके की भी है।

