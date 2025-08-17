हुक्का बार की आड़ में लड़कियों से देह का धंधा करवा रहा था गैंग, 14 पर लगा गैंगस्टर
नाबालिग लड़की के साथ गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र के होटल फ्लाई इन वन के हुक्का बार में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। 2 जनवरी को रामगढ़ताल थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को हुक्का बार में छापा पड़ा और देह व्यापार की बात सामने आई।
Prostitution under the guise of hookah bar: हुक्का बार की आड़ में देह व्यापार में संलिप्त 14 आरोपियों के खिलाफ गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने में शुक्रवार को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। इंस्टाग्राम से नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल कर यह धंधा करवाया जाता था। जिन लोगों पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई है, उनमें होटल संचालक भी शामिल है।
रामगढ़ताल थाने में गैंग लीडर अनिरूद्ध ओझा उर्फ सोखा को बनाया है। इसके अलावा सदस्य के रूप में प्रियांशु जायसवाल, अनुराग सिंह, राजन उर्फ वसीम अहमद, विमल विश्वकर्मा, सूरज विश्वकर्मा, मुस्कान उर्फ माला पासवान, श्रेय शुक्ला, नन्दिनी उर्फ परी, अजय सिंह, अनुराग त्रिपाठी, संजीत कुमार जायसवाल, आकाश गुप्ता और गौरव कुमार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। इस मामले में कुछ आरोपी फरार हैं। उधर, पुलिस ने शनिवार को देह व्यापार के मामले में जमानत पर चल रहे अजय सिंह और विमल विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
शाहपुर के होटल फ्लाई इन वन में चल रहा था हुक्का बार
रामगढ़ताल इलाके की नाबालिग लड़की के साथ शाहपुर क्षेत्र के होटल फ्लाई इन वन के हुक्का बार में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। 2 जनवरी को रामगढ़ताल थाने में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद 9 जनवरी को हुक्का बार में छापा पड़ा और देह व्यापार की बात सामने आई। रामगढ़ताल थाने में दर्ज सामूहिक दुष्कर्म के केस में पुलिस ने जांच शुरू की। तब देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद बेतियाहाता और देवरिया की नाबालिग लड़कियों ने रेप का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच कर सरगना अनिरुद्ध ओझा समेत अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेजवाया था।
क्या बोली पुलिस
गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा कि देह व्यापार करने वाले आरोपियों के खिलाफ रामगढ़ताल थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस केस में कुछ आरोपी अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। बहुत जल्द उन्हें भी पकड़ कर जेल भेजवाया जाएगा।