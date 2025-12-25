हजारों फर्जी आयुष्मान कार्ड बना सरकार को करोड़ों की चपत लगाने वाला गिरोह पकड़ाया, 7 गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के लखनऊ में हजारों फर्जी आयुष्मान कार्ड बना सरकार को करोड़ों की चपत लगाने वाला गिरोह पकड़ाया। गिरोह के सरगना प्रतापगढ़ निवासी चंद्र भान वर्मा समेत सात सदस्यों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है।

यूपी में आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) से बनने वाले आयुष्मान कार्डों में फर्जी वाड़ा करने वाले गिरोह के सरगना प्रतापगढ़ निवासी चंद्र भान वर्मा समेत सात सदस्यों को एसटीएफ ने शुक्रवार देर शाम गिरफ्तार किया है। जालसाजों के एसटीएफ ने खरगापुर गोमतीनगर लखनऊ से दबोचा है।

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएप विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक गिरोह के सरगना चंद्रभान ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हजारों की संख्या अपात्रों के आयुष्मान कार्ड बनवाए इसके बाद इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी (आईएसए) और स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए-पीएमजेवाई) के अधिकारियों से उसका अप्रूवल कराते थे। फिर अस्पतालों की मिलीभगत से लोगों को इलाज कराते थे। सरकार के राजस्व को करोड़ों की क्षति पहुंचाकर मोटा गिरोह ने करोड़ों का कमीशन लिया। कमीशन का एक हिस्सा एजेंसी के अफसरों और अस्पताल को भी जाता था।

दो हजार से ज्यादा बनवाए फर्जी आयुष्मान कार्ड : एएसपी एसटीएफ के मुताबिक गिरोह ने दो हजार से ज्यादा फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए। जालसाजों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। गिरोह के पास बरामद इलेक्ट्रानिक गैजेट्स में तमाम साक्ष्य मिले हैं। उसके आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें दबिश दे रही हैं।

पोस्टर से मिला जालसाजी का रास्ता, एजेंसी से अस्पताल तक सेटिंग : एएसपी के मुताबिक गिरोह के सरगना चंद्रभान ने पूछताछ के दौरान बताया कि बीते साल वह लोहिया अस्पताल में अपनी बहन का इलाज कराने के लिए गया था। वहां उसने एक पोस्टर लगा दिखा। जिसमें लिखा था कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए संपर्क करें। इसके बाद उसने नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क किया। फोन रिसीव करने वाले व्यक्ति से लंबी बातचीत हुई। चंद्रभान के मुताबिक बहन का इलाज कराने के लिए उसके पास रुपये नहीं थे। फोन पर बात करने के बाद उस अंजान व्यक्ति ने कहा कि वह उसका गार्ड तीन हजार रुपये में बनवा देगा। तीन हजार रुपये उस व्यक्ति को देकर उसने आयुष्मान कार्ड बनवाकर फ्री में बहन का इलाज कराया। इसके बाद उसने कई अपात्रों के कार्ड बनवाए। चंद्रभान लोगों के कार्ड बनवाने के लिए छह हजार रुपये लेता था। तीन हजार रुपये कमीशन उस व्यक्ति को देता था और फिर खुद रख लेता था।

छह हजार रुपये में तैयार करता था कार्ड, ऐसे बनाया गिरोह : सरगना ने चंद्रभान ने पूछताछ में बताया कि कार्ड बनाने के लिए वह छह हजार रुपये लेता था। कार्ड बनाने हेतु एड मेम्बर करने का एक पोर्टल है। कार्ड के लिए पात्र फैमिली के मुखिया पर जाने वाली ओटीपी बाइपास कर अपात्र व्यक्ति के आधार से एड कर देता है। आईएसए से सेटिंग करके कार्ड को अप्रूवल दिलाता था। वहां से वह कार्ड का अप्रूवल 1000 से1500 रुपये प्रति कार्ड देकर ले लेता है। चंद्रभान ने बताया कि इसके लिए उसने एसआईए के राजेश मिश्रा को सेट किया। वह एसआईए में (मेडी असिस्ट इंश्योरेन्स टीपीए प्रालि) में एक्जीक्यूटिव था। उसे दो हजार रुपये देता था। अवैध कारोबार बढ़ा और कुछ वेंडर भी जुड गए। अगस्त 2025 में राजेश मिश्रा ने नौकरी छोड दी।



एसआईए में राजेश की जगह पर सौरभ मौर्या व सुजीत कनौजिया तैनात हो गए उनसे सेटिंग कर ली। यह लोग प्रति कार्ड 1000-1500 लेते थे। रंजीत सिंह से हुई, जो कल्याण सिंह कैंसर इस्टीट्यूट लखनऊ में कम्प्यूटर आपरेटर है और पीईडी सेल में आयुष्मान मित्र है। उससे मुलाकात हुई तो वह भी गिरोह से जुड़ गया। वह भी अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य देने लगा। अधिकतर फर्जी आयुष्मान कार्ड में जनपद का मिसमैच हो जाता था। रंजीत उन आयुष्मान कार्यों को एडिट कर उनमें आधार कार्ड वाला जिला जोड़ देता था। रंजीत के साथ कल्याण सिंह कैंसर इस्टीट्यूट लखनऊ में कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर तैनात कुछ लोग फर्जी आयुमान कार्डों से विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने का काम कर अवैध धनार्जन करते हैं। सौरभ मौर्या व सुजीत कनौजिया को लगभग दस से बारह लाख रूपये कार्ड वार्षिक करने के दिये गये हैं। इनके अतिरिक्त विश्वजीत सिंह को भी लगभग दस लाख रूपये कार्ड अप्रूव कराने के लिए दिए थे।

गिरफ्तार जालसाज : - चंद्रभान वर्मा, निवासी जनपद प्रतापगढ़ थाना पट्टी ग्राम जलालपुर किठौली (हाल पता विजयनगर खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार) (मास्टर माइंड)।

- राजेश मिश्रा, निवासी जनपद बाराबंकी जैदपुर ग्राम अहमदपुर (विजयनगर खरगापुर थाना गोमती नगर विस्तार) (पूर्व एक्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी-आईएसए)

- सुजीत कनौजिया, निवासी बाराबंकी सफदरगंज ग्राम उधौली (वर्तमान एक्जीक्यूटिव आईएसए)।

- सौरभ मौर्या, बाराबंकी जैदपुर अहमदपुर (वर्तमान एक्जीक्यूटिव आईएसए)

- विश्वजीत सिह, जनपद गाजीपुर परसपुरा मोहल्ला चौराहा झुन्नूलाल (मारूतीपुरम कालोनी, लेखराज इंदिरानगर) (वर्तमान एक्जीक्यूटिव ग्रीवांस स्टेट हेल्थ एजेंसी)

- रंजीत सिह, निवासी थानाक्षेत्र माल ग्राम मडवाना (विजयनगर कालोनी खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार) (आयुष्मान मित्र कल्याण सिंह कैंसर इस्टीट्यूट लखनऊ)

- अंकित यादव, निवासी जनपद इटावा सैफई ग्राम नगला हरनाथ (विजयनगर कालोनी खरगापुर थाना गोमतीनगर विस्तार)