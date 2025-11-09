Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgang rape victim raped in hotel lawyer jumps from roof when police raid
गैंगरेप पीड़िता से होटल में रेप, पुलिस ने छापा मारा तो छत से कूद गया वकील; जानें फिर

गैंगरेप पीड़िता से होटल में रेप, पुलिस ने छापा मारा तो छत से कूद गया वकील; जानें फिर

संक्षेप: युवती का कहना है कि वकील ने उससे कहा कि केस से संबंधित बात करनी है। खाना भी खाएंगे। उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। कुछ देर बाद उसे दबोच लिया। उससे दुराचार किया। पानी लेने के बहाने वह कमरे से बाहर आई और एक जगह छिप गई। आरोपित अधिवक्ता उसे देखने आया तो भागकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया।

Sun, 9 Nov 2025 07:45 AMAjay Singh मुख्य संवाददाता, आगरा
share Share
Follow Us on

यूपी के आगरा में एक गैंगरेप पीड़िता से होटल में दुराचार की घटना हुई है। आरोप विपक्षियों के अधिवक्ता पर है। एकता थाना पुलिस ने आरोपित को पकड़ने को ट्रांसयमुना कॉलोनी में दबिश दी थी तो वह पुलिस को देखकर पड़ोसी की छत से कूद गया। उसके दोनों पैर टूट गए। आरोपित को एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शनिवार को एसएन में ही आरोपित का रिमांड कराया। पुलिस ने होटल के सीसीटीवी फुटेज लिए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

औरेया निवासी युवती ने शुक्रवार को एकता थाना पुलिस को बताया कि उसके साथ होटल ताज रॉयल के कमरा नंबर 106 में दुराचार हुआ है। आरोपित एक अधिवक्ता है। वर्ष 2022 में उसने एत्मादपुर के युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा लिखाया था। वह मुकदमे की तारीख पर आई थी। तारीख के बाद आरोपियों के अधिवक्ता ने उससे संपर्क किया। उससे कहा कि इस मामले में समझौता करा देंगे। वह भी तारीख से परेशान आ चुकी थी। बात करने को तैयार हो गई। आरोपित ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया। रास्ते में बीयर पिलाई। फिर कुबेरपुर ले गया। वहां एक आरोपित से मुलाकात कराई।

समझौते की बात नहीं बनी। रात हो गई थी तो अधिवक्ता ने उससे कहा कि रात को आगरा में ही रुकना होगा। वह तैयार हो गई। अधिवक्ता उसे होटल ताज रॉयल लेकर आया। कमरा दिलाया। उस समय अधिवक्ता वहां से चला गया। रात को वापस आया। कमरे का दरवाजा खटखटाया। उससे कहा कि केस से संबंधित बात करनी है। खाना भी खाएंगे। उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया।

आरोप है कि अधिवक्ता ने कुछ देर बाद उसे दबोच लिया। उससे दुराचार किया। पानी लेने के बहाने वह कमरे से बाहर आई और एक जगह छिप गई। आरोपित अधिवक्ता उसे देखने आया। भागकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रातभर कमरे में छिपी रही। पुलिस को फोन मिलाया मगर बात नहीं हो सकी। इस वजह से दूसरे दिन सुबह थाने आई है। पुलिस ने दुराचार की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने शुक्रवार रात आरोपित अधिवक्ता के घर दबिश दी। पुलिस के अनुसार, आरोपित ने पड़ोसी की छत से भागने का प्रयास किया। इस वजह से उसके पैर जख्मी हो गए। इलाज को भर्ती कराया गया है।

होटल के सीसीटीवी कब्जे में लिए

पुलिस ने शिल्पग्राम के पास स्थित होटल ताज रॉयल का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज लिए हैं। पुलिस ने बताया कि होटल के रजिस्टर में अधिवक्ता के नाम की एंट्री है। सीसीटीवी में वह होटल में आया था। इस बात के प्रमाण हैं। पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। उसका मेडिकल कराया गया है। फोरेंसिक टीम ने कमरे की जांच भी की।

भाई गया था ‘लुटेरी दुल्हन’ में जेल

पुलिस को छानबीन में पता चला कि आरोपित का भाई पिछले दिनों लुटेरी दुल्हन के प्रकरण में एत्मादुद्दौला थाने से जेल गया था। उसने एत्मादुद्दौला क्षेत्र निवासी एक युवक की पैसे लेकर लुटेरी दुल्हन से शादी कराई थी। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया था। सुहागरात से पहले ही दुल्हन फरार हो गई थी। पुलिस ने दुल्हन के फर्जी रिश्तेदार भी गिरफ्तार करके जेल भेजे थे।

ये भी पढ़ें:यूपी में गिरोह कर रहा बिजली के इंजीनियरों-अधिकारियों को ब्लैकमेल, जेई का खुलासा
ये भी पढ़ें:गृह जिले में तैनाती, प्रमोशन, भत्तों का लाभ; नर्सों के लिए डिप्टी CM के कई ऐलान
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |