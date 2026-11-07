जिंदगी की जंग हार गई गैंगरेप पीड़िता, 6 दिन बाद दम तोड़ा; प्रेमी ने दोस्त के साथ की थी दरिंदगी

फिरोजाबाद में प्रेमी और उसके दोस्त की दरिंदगी का शिकार हुई 17 वर्षीय किशोरी जिंदगी की जंग हार गई। गैंगरेप के बाद ईंट और लात-घूंसों से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल किशोरी ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया।

यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमी और उसके दोस्त की दरिंदगी का शिकार हुई 17 वर्षीय किशोरी जिंदगी की जंग हार गई। खेत में गैंगरेप के बाद ईंट और लात-घूंसों से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल किशोरी ने शुक्रवार सुबह आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के दौरान आगरा में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने हंगामा किया। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किशोरी का अंतिम संस्कार कराया गया।

प्रेमी और उसके दोस्त द्वारा गैंगरेप करने और जानलेवा हमला किए जाने से गंभीर घायल किशोरी ने शुक्रवार सुबह आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। जानकारी पर भीम आर्मी के पदाधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने फिर हंगामा करने का प्रयास किया लेकिन मौके पर मौजूद एएसपी और एसडीएम शिकोहाबाद ने समझाकर उन्हें शांत करा दिया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया। गौरतलब है कि खैरगढ़ के एक गांव की रहने वाली 17 साल की किशोरी 31 अक्टूबर की रात खेत पर शौच करने के लिए गई थी। उसी दौरान सकटू के रहने वाले इनाम सिंह का बेटा और उसका प्रेमी ऋषि अपने दोस्त शिवांशु उर्फ आशिक के साथ पहुंच गया था।

प्रेमी के बाद दोस्त ने भी किया थे रेप प्रेमी के दुष्कर्म करने के बाद उसके दोस्त शिवाशु ने भी किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। गैंगरेप की घटना के दौरान प्रेमी ऋषि का बड़ा भाई जगत भी मौके पर मौजूद था। किशोरी द्वारा विरोध करने पर तीनों आरोपियों ने ईंट और लात-घूंसों से जानलेवा हमला कर मरणासन्न किया और मौके से फरार हो गए थे। लोगों को एक नवंबर की सुबह किशोरी सब्जी के खेत में गंभीर अवस्था में पड़ी मिली थी। किशोरी को ट्रामा सेंटर लाया गया था, जहां से उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था।