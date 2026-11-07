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जिंदगी की जंग हार गई गैंगरेप पीड़िता, 6 दिन बाद दम तोड़ा; प्रेमी ने दोस्त के साथ की थी दरिंदगी

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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फिरोजाबाद में प्रेमी और उसके दोस्त की दरिंदगी का शिकार हुई 17 वर्षीय किशोरी जिंदगी की जंग हार गई। गैंगरेप के बाद ईंट और लात-घूंसों से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल किशोरी ने मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया।

gang rape victim died six days later
फिरोजाबाद में किशोरी से गैंगरेप

यूपी के फिरोजाबाद में प्रेमी और उसके दोस्त की दरिंदगी का शिकार हुई 17 वर्षीय किशोरी जिंदगी की जंग हार गई। खेत में गैंगरेप के बाद ईंट और लात-घूंसों से किए गए जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल किशोरी ने शुक्रवार सुबह आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के दौरान आगरा में भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने हंगामा किया। बाद में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में किशोरी का अंतिम संस्कार कराया गया।

प्रेमी और उसके दोस्त द्वारा गैंगरेप करने और जानलेवा हमला किए जाने से गंभीर घायल किशोरी ने शुक्रवार सुबह आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया। जानकारी पर भीम आर्मी के पदाधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने फिर हंगामा करने का प्रयास किया लेकिन मौके पर मौजूद एएसपी और एसडीएम शिकोहाबाद ने समझाकर उन्हें शांत करा दिया। इसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया। गौरतलब है कि खैरगढ़ के एक गांव की रहने वाली 17 साल की किशोरी 31 अक्टूबर की रात खेत पर शौच करने के लिए गई थी। उसी दौरान सकटू के रहने वाले इनाम सिंह का बेटा और उसका प्रेमी ऋषि अपने दोस्त शिवांशु उर्फ आशिक के साथ पहुंच गया था।

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प्रेमी के बाद दोस्त ने भी किया थे रेप

प्रेमी के दुष्कर्म करने के बाद उसके दोस्त शिवाशु ने भी किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। गैंगरेप की घटना के दौरान प्रेमी ऋषि का बड़ा भाई जगत भी मौके पर मौजूद था। किशोरी द्वारा विरोध करने पर तीनों आरोपियों ने ईंट और लात-घूंसों से जानलेवा हमला कर मरणासन्न किया और मौके से फरार हो गए थे। लोगों को एक नवंबर की सुबह किशोरी सब्जी के खेत में गंभीर अवस्था में पड़ी मिली थी। किशोरी को ट्रामा सेंटर लाया गया था, जहां से उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था।

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पुलिस मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार

डॉक्टरों की टीम की देखरेख में किशोरी का उपचार चल रहा था। पुलिस ने एक नवंबर की देर रात ऋषि और उसके भाई जगत को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को जेल भेज दिया था। इसके दूसरे दिन पुलिस ने प्रेमी के दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शुक्रवार सुबह किशोरी की आगरा में उपचार के दौरान मौत हो गई। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजन दोपहर बाद शव को लेकर गांव पहुंचे। सूचना मिलने पर एएसपी जयबिंद गुप्ता, एसडीएम शिकोहाबाद राजेश कुमार शुक्ला कई थानों का पुलिस फोर्स के साथ पहुंच गए। जानकारी होने पर भीम आर्मी के पदाधिकारी भी पहुंच गए। उन्होंने हंगामा करने का प्रयास किया लेकिन मौके पर मौजूद एएसपी व एसडीएम शिकोहाबाद ने समझाकर उन्हें शांत करा दिया। एएसपी ने बताया कि गैंगरेप पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई है। इस मामले में तीन आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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