गैंगरेप के तीन दिन बाद फिर गैंगरेप, दो युवकों ने नाबालिग लड़की संग किया शर्मनाक कांड

पीड़िता के चचेरे भाई ने बताया कि परिजन घर से बाहर गए हुए थे। घर पर 14 वर्षीय बहन अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले 2 युवक घर में घुस आए और बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध पर आरोपियों ने उसकी पिटाई की। अश्लील वीडियो बनाई और फोटो खींचे। दोपहर को जब वह घर पहुंचे तो बहन ने घटना की जानकारी दी।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बागपत के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शर्मनाक वारदात सामने आई है। आरोप है कि गांव के दो युवकों ने घर में घुसकर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर किशोरी से मारपीट की और वीडियो भी बनाया। आरोप है कि तीन दिन पहले भी दोनों ने गन्ने के खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता के चचेरे भाई ने बताया कि परिजन घर से बाहर गए हुए थे। घर पर उसकी 14 वर्षीय बहन अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले दो युवक घर में घुस आए और बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई की। अश्लील वीडियो बनाई और फोटो खींचे। दोपहर को जब वह घर पहुंचे तो बहन ने घटना की जानकारी दी। साथ ही बताया कि चार अप्रैल को भी दोनों आरोपियों ने गन्ने के खेत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और वीडियो भी बनाया था।

उसने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। परिजन पीड़िता को लेकर कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है। दूसरे आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।