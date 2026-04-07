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गैंगरेप के तीन दिन बाद फिर गैंगरेप, दो युवकों ने नाबालिग लड़की संग किया शर्मनाक कांड

Apr 07, 2026 10:02 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बागपत
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पीड़िता के चचेरे भाई ने बताया कि परिजन घर से बाहर गए हुए थे। घर पर 14 वर्षीय बहन अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले 2 युवक घर में घुस आए और बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध पर आरोपियों ने उसकी पिटाई की। अश्लील वीडियो बनाई और फोटो खींचे। दोपहर को जब वह घर पहुंचे तो बहन ने घटना की जानकारी दी।

गैंगरेप के तीन दिन बाद फिर गैंगरेप, दो युवकों ने नाबालिग लड़की संग किया शर्मनाक कांड

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बागपत के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शर्मनाक वारदात सामने आई है। आरोप है कि गांव के दो युवकों ने घर में घुसकर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर किशोरी से मारपीट की और वीडियो भी बनाया। आरोप है कि तीन दिन पहले भी दोनों ने गन्ने के खेत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

पीड़िता के चचेरे भाई ने बताया कि परिजन घर से बाहर गए हुए थे। घर पर उसकी 14 वर्षीय बहन अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले दो युवक घर में घुस आए और बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसकी पिटाई की। अश्लील वीडियो बनाई और फोटो खींचे। दोपहर को जब वह घर पहुंचे तो बहन ने घटना की जानकारी दी। साथ ही बताया कि चार अप्रैल को भी दोनों आरोपियों ने गन्ने के खेत में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और वीडियो भी बनाया था।

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उसने विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। परिजन पीड़िता को लेकर कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार ने बताया पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया जा रहा है। दूसरे आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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इलाके में चर्चा

रेप फिर गैंगरेप की इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। लोग हैरान हैं कि आखिर आरोपियों ने इस तरह का दुस्साहस कैसे कर दिया। उधर, परिवार मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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