पुलिस की गाड़ी में गैंगरेप: जांच में लापरवाही पर गिरी गाज, एसीपी पनकी नपे, दरोगा सस्पेंड

संक्षेप:

कानपुर में हुए सचेंडी गैंगरेप कांड में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बड़ी कार्रवाई की। एसीपी पनकी शिखर को लाइन हाजिर कर दिया।

Jan 09, 2026 11:11 pm ISTDinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाता
यूपी के कानपुर में पुलिस की गाड़ी में हुए गैंगरेप मामले में शुक्रवार को पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बड़ी कार्रवाई की। एसीपी पनकी शिखर को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि भीमसेन चौकी के तत्कालीन इंचार्ज को सस्पेंड कर किया। इससे पहले सचेंडी थाना प्रभारी विक्रम सिंह और रेंप कांड के आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्या को निलंबित किया जा चुका है। आरोपी यू-ट्यूबर शिवबरन यादव को जेल भेजा जा चुका है, दरोगा अमित की तलाश में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम दबिश दे रही है।

सचेंडी क्षेत्र की रहने वाली किशोरी ने कार में खींचकर यू-ट्यूबर शिवबरन और दरोगा अमित कुमार मौर्या पर सोमवार रात को दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में शुक्रवार रात पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल, जेसीपी कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। यहां परीक्षण करने के बाद थाना और चौकी गए। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से भी अलग-अलग बातचीत की। पुलिस आयुक्त के निरीक्षण में सामने आया कि भीमसेन चौकी के तत्कालीन इंचार्ज दिनेश कुमार घटना की जानकारी के बाद छुट्टी पर चले गए। उसे निलंबित चौकी इंचार्ज अमित कुमार मौर्या और शिवबरन के बीच की यारी के बारे में जानकारी थी।

वहीं, एसीपी पनकी शिखर ने भी अफसरों को वक्त रहते सही जानकारी नहीं दी। एसीपी और थानेदार विक्रम सिंह की लापरवाही के चलते दरोगा अमित को भागने का मौका मिला। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल का कहना है कि जांच में लापरवाही पर एसीपी को लाइन हाजिर किया गया है, जबकि घटना की जानकारी के बाद भी दरोगा छुट्टी पर चला गया। उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए उसे निलंबित कर दिया गया।

ये है पूरा मामला

घटना सोमवार रात की है। सचेंडी थाना क्षेत्र में एक किशोरी शौच को निकली थी। इसी बीच उसे कुछ लोगों ने अगवा करके कार में बैठा लिया। इसके बाद उसके साथ कार में बैठे दरोगा के सामने दरिंदगी की गई। आरोप है कि कार के अंदर कथित पत्रकार था, उसने दरोगा के सामने ही आबरू लूट ली। जब किशोरी घर नहीं पहुंची तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, हालांकि रात करीब 12 बजे वह घर लौट आई थी। परिजनों ने जब युवती से पूछा तो उसने रोते हुए दरिंदगी की दास्तां सुनाई। आरोप लगाया कि दो लोगों ने काले रंग की कार (स्कॉर्पियो) में जबरन घसीट लिया। एक ने रेलवे लाइन के किनारे गंदा काम किया। इसके बाद गांव के बाहर छोड़कर फरार हो गए। बाद में पता चला जिस गाड़ी में गैंगरेप की घटना हुई वह पुलिस की गाड़ी थी।

