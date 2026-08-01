कानपुर में दादी गैंग का खुलासा, रीवा से बच्चों को लाकर चौराहों पर मंगवा रहीं भीख

कानपुर में दादी की उम्र वाली महिलाओं का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जोरीवा से बच्चों और बच्चियों को मंगवाकर भीख मंगवाने का काम करता है। इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है। जिसके मुताबिक भिखारियों की फौज में सबसे ज्यादा लड़कियां और बच्चे हैं। इनमें 38% रीवा के हैं।

कानपुर में दादी की उम्र वाली महिलाओं का गिरोह मध्य प्रदेश से बच्चों को लाकर उनसे भीख मंगवा रही हैं

गौरव श्रीवास्तव, कानपुर UP News: कानपुर में दादी की उम्र वाली महिलाओं का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो मध्य प्रदेश के रीवा से बच्चों और बच्चियों को मंगवाकर भीख मंगवाने का काम करता है। इसका खुलासा सामाज कल्याण विभाग की स्माइल योजना के अंतर्गत कराए गए सर्वे में हुआ है। सर्वे करने वाली टीम को कई चौराहों पर ‘दादी’ बच्चों से भीख मंगवाती नजर आईं। सर्वे के मुताबिक जिले में 858 भिखारी सक्रिय हैं। भिखारियों की फौज में सबसे ज्यादा लड़कियां और बच्चे हैं। इनमें 38% रीवा के हैं।

भीख मांगने वाले किशोर-किशोरी इन्हें दादी ही कहते हैं। काफी संख्या में भिखारी जूही राखी मंडी के भी हैं। शाम होते ही ये कलेक्शन लेकर बच्चों को ले जाती हैं। अब भिखारियों को पनकी के शेल्टर होम में पुनर्वासित किया जाएगा। सर्वे लगातार जारी है।

लड़कियां-बच्चे लेकर मांग रहीं भीख कानपुर में 13 से 16 साल की लड़कियां गोद में बच्चे लेकर भीख मांग रही हैं। वे बच्चों की मासूमियत और उम्र का हवाला देकर भीख मांगती हैं। चौराहे पर गाड़ियां रुकते ही ये लड़कियां सक्रिय हो जाती हैं। रीवा से आने वाली लड़कियां किराए पर कमरा लेकर रहती हैं।

तीन प्रकार के भिखारी सबसे ज्यादा सक्रिय शहर के कारगिल पार्क, कंपनी बाग, टाटमिल चौराहा, रेलवे स्टेशन और मरियमपुर में सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे भीख मांगते हैं। इनमें तीन वर्ग के भिखारी हैं। एक जिनका पारिवारिक धंधा भीख मांगना है। दूसरा पारिवारिक स्थिति की वजह से वह भीख मांगते हैं। तीसरा डर की वजह से या चंगुल में फंसकर भीख मांगते हैं। तीनों परिस्थितियों वाले भिखारी जिले में सक्रिय हैं।

मंदिरों में भिखारी शिफ्ट होते रहते सर्वे के मुताबिक मंदिरों में सबसे ज्यादा भिखारियों की भीड़ सोमवार, मंगलवार और शनिवार को होती है। मंदिरों में भीख मांगने वाले भिखारी शिफ्ट होते रहते हैं। वह सोमवार को परमट, मंगलवार को पनकी, बुधवार को गणेश मंदिर, गुरुवार को बृहस्पति मंदिर और शनिवार को शनि मंदिर में बैठकर भीख मांगते हैं। इसलिए दिन के हिसाब से मंदिरों में भिखारियों की भीड़ रहती है।