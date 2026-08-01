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कानपुर में दादी गैंग का खुलासा, रीवा से बच्चों को लाकर चौराहों पर मंगवा रहीं भीख

By Pawan Kumar Sharma
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कानपुर में दादी की उम्र वाली महिलाओं का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जोरीवा से बच्चों और बच्चियों को मंगवाकर भीख मंगवाने का काम करता है। इसका खुलासा एक सर्वे में हुआ है। जिसके मुताबिक भिखारियों की फौज में सबसे ज्यादा लड़कियां और बच्चे हैं। इनमें 38% रीवा के हैं।

gang of kanpur grandmothers is bringing children from Rewa and making them beg at the crossroads
कानपुर में दादी की उम्र वाली महिलाओं का गिरोह मध्य प्रदेश से बच्चों को लाकर उनसे भीख मंगवा रही हैं

गौरव श्रीवास्तव, कानपुर

UP News: कानपुर में दादी की उम्र वाली महिलाओं का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो मध्य प्रदेश के रीवा से बच्चों और बच्चियों को मंगवाकर भीख मंगवाने का काम करता है। इसका खुलासा सामाज कल्याण विभाग की स्माइल योजना के अंतर्गत कराए गए सर्वे में हुआ है। सर्वे करने वाली टीम को कई चौराहों पर ‘दादी’ बच्चों से भीख मंगवाती नजर आईं। सर्वे के मुताबिक जिले में 858 भिखारी सक्रिय हैं। भिखारियों की फौज में सबसे ज्यादा लड़कियां और बच्चे हैं। इनमें 38% रीवा के हैं।

भीख मांगने वाले किशोर-किशोरी इन्हें दादी ही कहते हैं। काफी संख्या में भिखारी जूही राखी मंडी के भी हैं। शाम होते ही ये कलेक्शन लेकर बच्चों को ले जाती हैं। अब भिखारियों को पनकी के शेल्टर होम में पुनर्वासित किया जाएगा। सर्वे लगातार जारी है।

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लड़कियां-बच्चे लेकर मांग रहीं भीख

कानपुर में 13 से 16 साल की लड़कियां गोद में बच्चे लेकर भीख मांग रही हैं। वे बच्चों की मासूमियत और उम्र का हवाला देकर भीख मांगती हैं। चौराहे पर गाड़ियां रुकते ही ये लड़कियां सक्रिय हो जाती हैं। रीवा से आने वाली लड़कियां किराए पर कमरा लेकर रहती हैं।

तीन प्रकार के भिखारी सबसे ज्यादा सक्रिय

शहर के कारगिल पार्क, कंपनी बाग, टाटमिल चौराहा, रेलवे स्टेशन और मरियमपुर में सबसे ज्यादा तादाद में बच्चे भीख मांगते हैं। इनमें तीन वर्ग के भिखारी हैं। एक जिनका पारिवारिक धंधा भीख मांगना है। दूसरा पारिवारिक स्थिति की वजह से वह भीख मांगते हैं। तीसरा डर की वजह से या चंगुल में फंसकर भीख मांगते हैं। तीनों परिस्थितियों वाले भिखारी जिले में सक्रिय हैं।

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मंदिरों में भिखारी शिफ्ट होते रहते

सर्वे के मुताबिक मंदिरों में सबसे ज्यादा भिखारियों की भीड़ सोमवार, मंगलवार और शनिवार को होती है। मंदिरों में भीख मांगने वाले भिखारी शिफ्ट होते रहते हैं। वह सोमवार को परमट, मंगलवार को पनकी, बुधवार को गणेश मंदिर, गुरुवार को बृहस्पति मंदिर और शनिवार को शनि मंदिर में बैठकर भीख मांगते हैं। इसलिए दिन के हिसाब से मंदिरों में भिखारियों की भीड़ रहती है।

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अलीगढ़ में सात माह में 111 बच्चे मुक्त

उधर, अलीगढ़ पुलिस की एएचटी थाना पुलिस ने इस साल ऐसे ही 111 बच्चों को फैक्ट्रियों-ढाबों की कैद से निकालकर स्कूल की राह दिखाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, शादी के मंडप तक पहुंच चुकी आठ नाबालिग बेटियों की डोली भी समय रहते रुकवा दी गई। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर अलीगढ़ के ये आंकड़े बता रहे हैं कि यहां किस तरह बचपन बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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