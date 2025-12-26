बांग्लादेश के रास्ते घुसपैठ कराने वाले गैंग का भंडाफोड़, रोहिंग्याओं को भारत में बसाने का करते थे काम

संक्षेप: कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बुधवार को पकड़े गए तीनों रोहिंग्याओं को लंबी पूछताछ के बाद रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मो. इब्राहिम ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। वह रोहिंग्याओं को लाकर भारत में बसाने का काम कर रहा था।

यूपी के कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से बुधवार को पकड़े गए तीनों (दो युवक, एक युवती) रोहिंग्याओं को लंबी पूछताछ के बाद रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। म्यामांर के रहने वाले मो. इब्राहिम ने पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा किया है। वह रोहिंग्याओं को लाकर भारत में बसाने का काम कर रहा था। इसी क्रम में 21 साल के मो. हासिम और साली शौकतारा को लेकर जम्मू जा रहा था। तीनों ने बांग्लादेश होते हुए असम के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। इब्राहिम दो साल से शरणार्थी पास पर जम्मू के नरवाल में रिफ्यूजी कैंप में रह रहा था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बुधवार को आरपीएफ प्रभारी एसएन पाटीदार को हेल्पलाइन पर सूचना मिली कि किशोरी समेत दो युवक पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जा रहे हैं। इस पर महिला सिपाहियों के साथ क्यूआरटी को मुस्तैद किया। ट्रेन के एक नंबर प्लेटफार्म पर आते ही तीनों को पकड़ आधार कार्ड और परिचय पत्र मांगा। तीनों ने म्यांमार वर्मा का निवास प्रमाणपत्र दिखाया। इनके पास देश में आने का वीजा नहीं था। आईबी, एटीएस, आर्मी इंटेलीजेंस व एलआईयू को सूचना दी गई। सभी एजेंसियों ने गुरुवार सुबह तक पूछताछ की।

मो. इब्राहिम ने बताया कि असम की सीमा से वह भारत में प्रवेश करता है। इन दोनों को लेकर दो महीने पहले असम पहुंचा था। ट्रेन से दिल्ली फिर जम्मू जाना था। यहां शरणार्थी कैंप ले जाकर दोनों को बसाने की तैयारी थी। दिल्ली से रिफ्यूजी का पास बनवाते हैं। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त विवेक वर्मा, जीआरपी के डिप्टी एसपी व आरपीएफ सेंट्रल पोस्ट के प्रभारी इंस्पेक्टर एसएन पाटीदार ने बताया कि तीनों के खिलाफ आब्रजन एवं विदेशी अधिनियम वर्ष-2025 की धारा 21 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

बिना वीजा के रह रहा इब्राहिम मो. इब्राहिम ने बताया वह 2017 में म्यांमार से बांग्लादेश में रुका था। यहां से भारत में बसवाने वाले लोगों के संपर्क में आया। जनवरी-2024 में असम के रास्ते भारत आ गया। यहां से जम्मू जाकर रिफ्यूजी कैंप में रहने लगा और वहीं से शरणार्थी का पास बनवा लिया।

एसआईआर के भय से शरणार्थी कैंप में बढ़ रही भीड़ मो. इब्राहिम ने पूछताछ में कबूला कि भारत में हर जगह गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। इस वजह से असम और पश्चिम बंगाल में बसे रोहिंग्या इधर-उधर के राज्यों में जाकर शरणार्थी कैंपों में पनाह ले रहे हैं। इस वजह से शरणार्थी कैंपों में एकाएक भीड़ बढ़ रही है।

11 घंटे में 42 बार तीनों से अलग-अलग पूछताछ ट्रेन से सेंट्रल स्टेशन पर उतारे गए मो. इब्राहिम, मो. हासिम और शौकतारा से एलआईयू, आरपीएफ, जीआरपी, एटीएस, आईबी और आर्मी इंटेलीजेंस ने बुधवार शाम चार बजे से रात नौ बजे तक और रात 10 से गुरुवार तड़के चार बजे तक 42 बार अलग-अलग पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि कई बिंदु ऐसे मिले हैं, जिन पर गोपनीय जांच शुरू हो गई है। यह तय है तीनों बिना वीजा के भारत आए थे। इसके अलावा मो. इब्राहिम का कहीं कानपुर से कनेक्शन तो नहीं है, इस पर भी जांच एजेंसियों ने पड़ताल शुरू कर दी है।