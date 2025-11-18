Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsgang consisted of over 200 people, providing locations of officers. racket was exposed action was taken against 24
गैंग में 200 से ज्यादा लोग, अफसरों की देते थे लोकेशन, रैकेट का खुलासा कर 24 पर बड़ी कार्रवाई

संक्षेप: यूपी के हमीरपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। लोकेशन गैंग का खुलासा हुआ है। इस गैंग 200 से ज्यादा सदस्य थे जो अफसरों की लोकेशन देते थे और खेल को कामयाब बनाते थे। इसमें 24 पर नामजद किए गए हैं।

Tue, 18 Nov 2025 05:49 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के हमीरपुर में अफसरों की लोकेशन देकर खेल करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। यहां मौरंग-गिट्टी से भरे ओवरलोड और बगैर एमएम 11 के ट्रकों की निकासी कराने वाले लोकेटर्स गैंग के विरुद्ध प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कई दिनों की जांच-पड़ताल के बाद 200 लोगों के गैंग का खुलासा करते हुए सदर कोतवाली में 24 नामजद के विरुद्ध गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अन्य की जांच चल रही है। इस कार्रवाई से लोकेटर्स में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की टीमें इनकी धरपकड़ में लगाई गई हैं। अधिकांश लोकेटर भूमिगत हो गए हैं या फिर कार्रवाई से बचने के लिए जुगत भिड़ाते घूम रहे हैं। नामजदगी में हमीरपुर के साथ-साथ कानपुर नगर और जालौन के लोकेटर्स हैं।

पड़ोसी जनपद फतेहपुर में जब से एसटीएफ ने मौरंग-गिट्टी खनन में लोकेटरों के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के गठजोड़ का खुलासा किया है, तब से यहां भी मौरंग-गिट्टी से भरे वाहनों की चेकिंग करने वाले अफसरों की लोकेशन देने और ओवरलोड वाहनों की निकासी का रैकेट चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का फंदा कसा गया है। जिससे हड़कंप है।

नेटवर्क का खुलासा

इसी कड़ी में डीएम-एसपी ने संयुक्त रूप से एक चार सदस्यीय जांच टीम गठित की थी, जिन्हें लोकेटरों के बारे में जानकारियां जुटानी थी। इस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट में 200 लोगों के लंबे-चौड़े नेटवर्क का खुलासा किया है जो मौरंग-गिट्टी से भरे ओवरलोड ट्रकों की निकासी कराने में लगा हुआ था। इसमें कई गाड़ी मालिक भी हैं। 10 कारों को नंबर सहित चिन्हित किया गया है, जो कि लोकेशन लेने में इस्तेमाल की जा रही थी।

24 नामजद

खान निरीक्षक उमाकांत ने इस प्रकरण में सदर कोतवाली में 24 नामजद लोकेटरों और 10 वाहनों को नामजद एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध बीएनएस की धारा 49, 132 191 (2), 191 (3), 221, 303 (2), 318 (4), 351 (2), 352 तथा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा-3 एवं 5 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4 एवं 21 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई है।

