डेढ़ लाख में बनाते थे इंजीनियर-वकील, 50 हजार में 10वीं की मार्कशीट, फर्जी डिग्री बनाने वाला गिरोह पकड़ा

कानपुर में फर्जी डिग्री बनाकर देने वाले गैंग के खुलासे के बाद पूरी शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। गैंग 1.5 लाख में इंजीनियर-वकील की डिग्री बनाकर दे देता था तो 2.5 लाख में बीफार्मा और डीफार्मा की।

यूपी के कानपुर में फर्जी डिग्री बनाकर देने वाले गैंग के खुलासे के बाद पूरी शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। गैंग 1.5 लाख में इंजीनियर-वकील की डिग्री बनाकर दे देता था तो 2.5 लाख में बीफार्मा और डीफार्मा की। इतना ही नहीं, 50 से 75 हजार रुपये में 10वीं और 12वीं की भी फर्जी मार्कशीट बनाकर देता था। गैंग के खुलासे के बाद कानपुर कचहरी में भी हड़कंप मचा है। पुलिस के मुताबिक कानपुर के 10 ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इसी गैंग से एलएलबी की डिग्री हासिल की है और अब वकालत कर रहे हैं।

पुलिस आयुक्त के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में इन लोगों के नाम भी बताए हैं। ये नौशाद, सुजान, संदीप मिश्रा, रणधीर सिंह, मो. कौशीन रिजवी, रत्ना शुक्ला, विजय यादव, विशाल पाल, फैजान जावेद और बाबूपुरवा निवासी शमशाद हैं। आरोपियों से मिली जानकारी के बाद अब पुलिस ने जांच तेज कर दी है। जानकारी मिली है कि इस गैंग से डिग्री लेकर कई लोग सरकारी और उच्च पदों पर आसीन हैं। इसकी भी जांच की जा रही है। यह लोग बैक डेट की भी डिग्री मुहैया कराते थे। कीमत थोड़ा और बढ़ जाती थी।

2012 से कर रहे काम, यूनिवर्सिटी के लिपिक-अधिकारी मददगार पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि काफी समय से फर्जी मार्कशीट, डिग्री, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मुहैया कराने वाले गिरोह की जानकारियां सामने आ रही थीं। इस पर किदवईनगर पुलिस ने गोशाला चौराहे के पास शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में दबिश देकर चार युवकों को फर्जी डिग्रियों के साथ गिरफ्तार किया। यह लोग 2012 से यह काम कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए चारों आरोपियों पर फिलहाल एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, इसकी भी जांच की जा रही है। जांच में पता चला है कि गैंग का एक सदस्य रनियां निवासी दिलीप कल्याणपुर निवासी एक बाबू के संपर्क में था, जो सीएसजेएमयू से डिग्रियां मुहैया कराता था। इसके साथ ही कल्याणपुर निवासी मनोज मिश्रा गिरोह के लिए हापुड़ स्थित मोनाड विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्रियां मुहैया कराता था।

गणित का शिक्षक रहा है गैंग का सरगना शैलेंद्र पुलिस कमिश्नर ने बताया कि गिरोह का सरगना शैलेंद्र है जो गणित से एमएससी पास है। पहले वह शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बच्चों को गणित पढ़ाता था। शैलेंद्र ने 2003 से पढ़ाना शुरू किया था। इसके बाद हाईस्कूल और इंटर के बच्चों को प्राइवेट फार्म भरवाने लगा और फिर फर्जी डिग्रियां बनवाने का काम शुरू कर दिया। गिरोह यूपी के साथ आंध्रप्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत करीब 9 राज्यों के 14 विश्वविद्यालयों के बाबूओं और कर्मचारियों के संपर्क में था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह बिना परीक्षा दिलाए हाईस्कूल, इंटरमीडिएट से लेकर स्नातक, विधि एवं फार्मेसी पाठ्यक्रमों की फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराते थे। इसके साथ ही प्राइवेट विश्वविद्यालयों में नामांकन की आड़ में फर्जी मार्कशीट तैयार कराते थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपी डिमांड के आधार पर यूनिवर्सिटियों के बाबू व कर्मचारियों से ओरिजनल मार्कशीट व सर्टिफिकेट मंगवाते थे। गिरोह से जुड़े कर्मचारी उन मार्कशीटों को विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड भी करते थे, जिससे लोगों को डिग्री, मार्कशीट फर्जी न लगे।

करोड़पति सरगना, शैलेंद्र के पास दो फ्लैट, चार प्लॉट और महंगी गाड़ी पुलिस कमिश्नर ने बताया कि शैलेंद्र ने गिरोह का संचालन कर करोड़ों की संपत्तियां अर्जित की हैं। उसने 40 लाख रुपये से शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन तैयार किया। साकेतनगर में 50 लाख रुपये से एक फ्लैट, पनकी शताब्दी नगर में 30 लाख का फ्लैट, रमईपुर में 75 लाख रुपये के 400-400 वर्गगज के दो प्लॉट, बिधनू में 50-50 लाख के दो प्लॉट, इसके साथ ही 20 लाख रुपये की सेल्टॉज कार भी खरीदी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 50 से 60 लाख रुपये की पोस्ट डेटेज चेकें भी मिली हैं। इसके साथ ही आईसीआईसीआई और एसबीआई में भी बैंक एकाउंट मिला है जिसकी जांच चल रही है।

हरबंशमोहाल के होटल में मृत मिला युवक भी गिरोह से जुड़ा था पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हरबंशमोहाल के होटल स्वामी के कमरा नंबर 105 में 19 फरवरी 2025 को एक एजूकेशनल स्टूडेंट काउंसलर का शव मिला था। शव की पहचान 45 वर्षीय आनंद श्रीवास्तव के रूप में हुई थी। आनंद के पास से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें लिखा था कि ‘सभी लोगों को तकलीफ दी, वेरी सॉरी...। हमसे सभी लोग परेशान थे वेरी सॉरी...। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, लगता है। अब हमेशा के लिए जा रहा हूं’। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आनंद श्रीवास्तव इसी गिरोह के संपर्क में था और वह गिरोह के लिए श्रीकृष्ण यूनिवर्सिटी से मार्कशीट व डिग्रियां मुहैया कराता था।

इन फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस गैंग से जुड़े छतरपुर निवासी मयंक भारद्वाज, हैदराबाद निवासी मनीष उर्फ रवि, गाजियाबाद निवासी विनीत, भोपाल निवासी शेखू और शुभम दुबे इस मामले में फरार चल रहे हैं। आरोपियों से पूछताछ के बाद इन लोगों के नाम सामने आए हैं। ये लोग भी विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट, डिग्रियां, ग्रेड शीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन बुकलेट मुहैया कराने का काम करते थे। विश्वविद्यालयों के बाबुओं अधिकारियों से संपर्क करना और उन्हें धन और महंगे उपहार देकर यह लोग फर्जी डिग्री का धंधा चला रहे थे। डिग्रियों को विश्वविद्यालय की दस्तावेजों में दर्ज करना और मार्कशीट व प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने का काम भी बाबू ही करते थे।

फेल स्टूडेंट का मिल जाता था डाटा, करते थे संपर्क पुलिस के मुताबिक गैंग से जुड़े रनियां निवासी दिलीप बाबू का नाम सामने आया है। दिलीप के पास फेल होने वाले स्टूडेंट्स का डाटा आ जाता था। इस पर ये लोग खुद ही छात्रों से संपर्क करते थे और बिना एग्जाम दिए पास की मार्कशीट दिलाने का वादा कर मोटी रकम वसूलते थे। गिरोह के दिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट निजी नौकरी व अन्य कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दस्तावेज ऑनलाइन चेक कराने के बाद ही गिरोह मार्कशीट, प्रमाणपत्र देता था। अधिकारियों ने बताया कि इनके पास डी-फार्मा, बी-फार्मा और बीटेक समेत तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री लेने वाले अधिकतर लोग आते थे। कई एडवोकेट्स के मुंशियों को एलएलबी की मार्कशीट दिलाने और फिर उन्हें वकील बनाने में भी इस गैंग का बड़ा हाथ है। पुलिस इस गैंग से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। इस गैंग की बदौलत किसने-किसने फायदा उठाया, इसकी जानकारी भी की जा रही है।

इन यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क, मिली मार्कशीट सीएसजेएमयू कानपुर : 357 मार्कशीट माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज : 96 लिंग्या यूनिवर्सिटी फरीदाबाद : 100 मार्कशीट मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ : 40 मार्कशीट जेएस यूनिवर्सिटी शिकोहाबाद फिरोजाबाद : 11 एशियन यूनिवर्सिटी मणिपुर : 280 मार्कशीट ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर : 02 मार्कशीट सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सिक्किम : 3 मार्कशीट प्रज्ञान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी झारखंड : 23 मार्कशीट स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ : 10 मार्कशीट हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर : 01 हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड : 01 श्रीकृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश : 102 मार्कशीट मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़ : 03 जामिया यूनिवर्सिटी अलीगढ़ : 02

यह लोग भेजे गए जेल शैलेंद्र कुमार निवासी ऊंचाहार रायबरेली वर्तमान निवासी कविशा अपार्टमेंट थर्ड फ्लोर साकेतनगर किदवई नगर (एमएससी मैथ) नागेश मणि त्रिपाठी निवासी चौराडीह थाना चरथावल कौशांबी, ऑफिस सल्लाहपुर शेरवानी इंटर कॉलेज पूरा मुफ्ती प्रयागराज (एमसीए) जोगेंद्र निवासी विजय विहार फेस-1 रिठाला बाल सर्वोदय स्कूल सेक्टर-5 रोहिणी उत्तर पश्चिमी दिल्ली, वर्तमान पता ग्राउंड फ्लोर शक्ति खंड-4 इंदिरापुरम गाजियाबाद (दसवीं पास) अश्वनी कुमार सिंह निवासी इंदिरा नगर शुक्लागंज थाना गंगा घाट, (इंटर पास)

संस्था का नहीं कोई पंजीकरण पुलिस आयुक्त ने बताया कि शैल ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम की संस्था का कहीं कोई पंजीकरण नहीं मिला है। आरोपियों ने जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया है वह भी फर्जी है। इसी नंबर को दिखाकर लोगों को यह लोग भ्रमित करते थे और फर्जी डिग्री थमाकर मोटी रकम वसूलते थे।