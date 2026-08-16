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जुआरियों का मुखबिर सिस्टम हुआ फेल; एंबुलेंस से पुलिस ने मारी रेड, 19 को दबोचा

By sandeep
हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, आगरा
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आगरा के नगला जस्सा में जुए की फड़ पर पुलिस ने एंबुलेंस और ऑटो से पहुंचकर छापा मारा। पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर 71 हजार रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए। मुख्य आरोपी लक्ष्मी नारायण फरार है। पुलिस ने निगरानी के लिए बनाए गए ब्रेकर भी तुड़वा दिए।

Ambulance
एंबुलेंस

आगरा के नगला जस्सा क्षेत्र में जुए की फड़ पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने इस बार ऐसी रणनीति अपनाई कि आरोपी के गुर्गों को भनक तक नहीं लगी। पुलिस टीम सरकारी वाहन छोड़कर एंबुलेंस से जुए के अड्डे तक पहुंची, जबकि दूसरी टीम ऑटो में सवार होकर मौके पर गई। रास्ते में निगरानी कर रहे गुर्गों ने एंबुलेंस और ऑटो को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद पुलिस ने अचानक दबिश देकर 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 71 हजार रुपये और ताश के 52 पत्ते बरामद हुए। मुख्य आरोपी लक्ष्मी नारायण अभी फरार है।

सीसीटीवी से लेकर गुर्गे तैनात कर रखे थे

पुलिस के अनुसार, नगला जस्सा निवासी लक्ष्मी नारायण इलाके में जुआ कराने के लिए चर्चित है। उसके खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया कि उसने अपने घर और आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। जुए की फड़ चलने के दौरान आने-जाने वाले रास्तों पर गुर्गे तैनात रहते थे। उनका काम पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखना और तत्काल सूचना देना था। इसी वजह से पहले पुलिस की कई दबिशें नाकाम हो चुकी थीं और टीम के पहुंचने से पहले ही फड़ खाली हो जाती थी।

एंबुलेंस से पुलिस ने छापा मारा

इस बार पुलिस ने मुखबिर तंत्र को चकमा देने के लिए रणनीति बदली। टीम सरकारी या निजी वाहनों से जाने के बजाय एंबुलेंस में सवार होकर पहुंची। दूसरी टीम ने ऑटो का सहारा लिया। दोनों वाहनों को गुर्गों ने सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। पुलिस के अचानक पहुंचते ही जुआ खेल रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से बंटी, अजय नैनना ब्राह्मण, अतुल, मुकुल, जय सिंह, मुरारी, करन, सुमित, सोनू, गौरव, शैलेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, अर्जुन, आकाश, उदयपाल सोनी, हैप्पी, सोनू, निर्वेश और रामदास को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी लक्ष्मी नारायण वांछित है और उसकी तलाश की जा रही है।

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पुलिस ने तुड़वाए ब्रेकर

पुलिस के अनुसार गांव की ओर जाने वाले रास्तों पर लक्ष्मी नारायण ने कई ब्रेकर बनवा रखे थे। इनकी वजह से वाहनों की रफ्तार कम हो जाती थी और हर ब्रेकर पर एक गुर्गा निगरानी करता था। वह यह भी देखता था कि वाहन में सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी तो नहीं हैं। कार्रवाई के बाद पुलिस ने इन सभी ब्रेकरों को तुड़वा दिया।

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19 जुआरियों को दबोचा

एसीपी सदर राम प्रवेश गुप्ता ने बताया कि नगला जस्सा में जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम एंबुलेंस और ऑटो से मौके पर पहुंची और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी समेत कुछ अन्य लोग वांछित हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

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