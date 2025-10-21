पुलिस से भिड़े जुआरी, पथराव कर दरोगा की फूंक दी बाइक; फोर्स तैनात

संक्षेप: यूपी के वाराणसी में जुआरी पुलिस से भिड़ गए। जुआरियों ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई की और एक दरोगा की बाइक फूंक दी। आधा दर्जन जुआरियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है।

यूपी के वाराणसी में बिहड़ा गांव (मिर्जामुराद) में सोमवार देर रात जुआरियों में विवाद की सूचना पर पहुंची मिर्जामुराद पुलिस पर हमला कर दिया गया। जुआरियों ने पुलिसकर्मियों से हाथापाई की और एक दरोगा की बाइक फूंक दी। आधा दर्जन जुआरियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गांव में फोर्स तैनात है। गांव में जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से भी जुआरी उलझ गए। इसमें कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हो गए।

बिहड़ा गांव में दो पक्षों के बीच जुआ खेलने को लेकर विवाद हो गया था। सूचना मिलते ही मिर्जामुराद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास कर रही थी। तभी कुछ मनबढ़ लोगों ने पुलिस पर ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिया और उपनिरीक्षक कौशल किशोर की बाइक में आग लगा दी।

घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी राजातालाब अजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में दो थानों की अतिरिक्त फोर्स पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़कर छह लोगों को हिरासत में लिया गया है।