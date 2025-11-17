गजब हो गया, आधी रात को ट्रक पर शहर घूमने निकल पड़े 6 लड़के; पुलिस भी बाल-बाल बची

संक्षेप: ट्रक रुकते ही ड्राइवर और उसके पांच साथी ट्रक से कूदकर रेलवे लाइन की ओर भागे। पुलिस ने पीछा किया तो वे रेलिंग कूदने लगे। इसी समय ताल के किनारे पत्थरों से टकराकर गिर पड़े। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी छह लड़कों को हिरासत में ले लिया। कूदने के दौरान सभी को हल्की चोटें आई हैं।

यूपी के गोरखपुर में गजब हो गया। छह लड़के आधी रात को ट्रक पर सवार होकर शहर घूमने निकल पड़े। लड़कों ने सड़क पर खूब उत्पात मचाया। सामने पुलिस आई तो उसे भी कुचलने का प्रयास कर दिया। करीब दो किलोमीटर आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर ट्रक रोकने की कोशिश की तो उसे भी तोड़ते हुए निकलने लगे। हालांकि इसी दौरान ट्रक का एक पहिया फंस गया और ट्रक रुक गया। तब जाकर पुलिस ने चैन की सांस ली।

घटना रात के करीब सवा बारह बजे की है। एक ट्रक, गोरखपुर विश्वविद्यालय चौराहे से मोहद्दीपुर की ओर जा रहा था। ट्रक की रफ्तार बहुत तेज थी। ट्रक पर लड़के सवार थे। प्रेशर हार्न बजाते हुए ट्रक पुलिस पार्टी की ओर बढ़ गया। पुलिस ने टॉर्च और रोड लाइट की रोशनी में ट्रक को रोकने का इशारा किया। इस पर ड्राइवर ने ट्रक रोकने की बजाए रफ्तार और बढ़ा दी। ट्रक तेज गति से भगाते हुए वे कूड़ाघाट की ओर निकले। उधर, सूचना पर प्रभारी निरीक्षक ने कंट्रोल रूम के जरिए आरकेबीके मोहद्दीपुर की पुलिस पिकेट को अलर्ट किया। पिकेट ने बैरिकेटिंग लगाकर ट्रक रोकने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर ने बैरिकेटिंग तोड़कर ट्रक आगे बढ़ा दिया। इसी दौरान ट्रक का टायर बैरिकेड में फंस गया और ट्रक रुक गया।

ट्रक रुकते ही भागने लगे युवक, पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा ट्रक रुकते ही पकड़े जाने से बचने के लिए ट्रक का ड्राइवर और उसके पांच साथी ट्रक से कूदकर रेलवे लाइन की ओर भागे। पुलिस ने पीछा किया तो वे रेलिंग कूदने लगे। इसी समय ताल के किनारे पत्थरों से टकराकर गिर पड़े। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर सभी छह लड़कों को हिरासत में ले लिया। कूदने के दौरान सभी को हल्की चोटें आई हैं।