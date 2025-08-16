Gail India gas pipeline burst in Yamuna khadar Baghpat VIDEO: यमुना में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फटी, विस्फोट की आवाज से ग्रामीणों में मची दहशत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsGail India gas pipeline burst in Yamuna khadar Baghpat

VIDEO: यमुना में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फटी, विस्फोट की आवाज से ग्रामीणों में मची दहशत

बागपत के यमुना नदी खादर में शनिवार को गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फट गई। विस्फोट की आवाज से ग्रामीणों में दहशत में गई। उधर, सूचना मिलने प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बागपतSat, 16 Aug 2025 02:40 PM
share Share
Follow Us on
VIDEO: यमुना में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फटी, विस्फोट की आवाज से ग्रामीणों में मची दहशत

यूपी के बागपत में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल शनिवार को यमुना नदी खादर में गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन फट गई। विस्फोट की आवाज से ग्रामीणों में दहशत में गई। उधर, सूचना मिलने प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। आनन-फानन में गेल इंडिया के अधिकारी और प्रशासनिक अमला पाइप दुरुस्त करने में जुट गया।

ये घटना कोतवाली क्षेत्र के मवीकला गांव के यमुना नदी खादर क्षेत्र की है। जहां शनिवार की सुबह यमुना नदी से होकर गुजर रही गेल इंडिया कंपनी की गैस पाइपलाइन तेज धमाके साथ दो स्थानों पर फट गई। पाइपलाइन फटते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने गेल कंपनी के अधिकारियों को सूचना देते हुए गैस आपूर्ति बंद कराई। इसके बाद ही लोगों ने राहत की सांस ली।

बागपत के गौना गांव से दिल्ली के बवाना स्थिति इंडस्ट्रियल एरिया के लिए नेचुरल गैस की सप्लाई हो रही है। इसके लिए कंपनी ने भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है, जो मवीकलां गांव खादर से यमुना नदी को क्रास करती है। शनिवार की सुबह करीब 11 बजे यमुना नदी में तेज धमाका हुआ है और नदी में 30 से 35 फीट ऊंची लहरे उठने लगी। धमाका होते ही कई गांवों में हड़कंप मच गया। यमुना खादर में काम कर रहे किसानों ने गैस पाइपलाइन फटने की सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दी। जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने गैस की आपूर्ति बंद कराई। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली।

बस्ती में गैस सिलेंडर में रिसाव से लगी भीषण आग, नौ लोग झुलसे

उधर, 15 अगस्त को बस्ती जिले के मकलवारी थाना क्षेत्र के टेंगरिहा राजा गांव में गैस सिलेंडर लगाते समय लीकेज होने से भीषण आग लग गई। हादसे में सात बच्चे समेत नौ लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुदरहा पहुंचाया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल आठ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जबकि एक घायल का इलाज स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है।

Bagpat Latest News Gail India Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |