गडकरी कल जौनपुर को देंगे 36.77 अरब की सौगात, परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को जौनपुर में रहेंगे। गडकरी जौनपुर को 36.77 अरब की सौगात देंगे। गडकरी इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
जौनपुर, कार्यालय संवाददाता। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को जौनपुर को 36.77 अरब की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वह सभा को भी संबोधित करेंगे। गडकरी के आगमन की तैयारी पूरी कर ली गई है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को दिन में 11:15 बजे मुंगराबादशाहपुर के सार्वजनिक इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे। यहां करीब 36.77 अरब की आठ परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 467 करोड़ रुपये की पांच परियोजनाओं का शिलान्यास और 3210 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। कॉलेज में आयोजित सभा को भी गडकरी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर बुधवार शाम तक तैयारी पूरी कर ली गई।
केंद्रीय मंत्री गडकरी जौनपुर जिले में दो घंटे रहेंगे
बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारी देर शाम तक व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुटे रहे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जिले में दो घंटे रहेंगे और करीब सवा एक बजे रवाना हो जाएंगे। जौनपुर को मिलने वाली परियोजनाओं से जौनपुर के अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही और आजमगढ़ को भी लाभ मिलेगा।
भदोही और आजमगढ़ को भी मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिन परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे, उनका लाभ भदोही और आजमगढ़ को भी मिलेगा। जौनपुर में एनएच 128ए पर लता मंगेशकर तिराहे से प्रसाद इंस्टीट्यूट तक 33 करोड़ से बनने वाले 4.7 किलोमीटर के फोरलेन का लाभ आजमगढ़ को मिलेगा। इसी तरह मड़ियाहूं में 192 करोड़ से आरओबी बनेगा, जिसका लाभ भदोही को भी मिलेगा। इसी तरह 627 करोड़ से निर्मित मछलीशहर-भदोही टू लेन परियोजना का भी लोकार्पण होगा
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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