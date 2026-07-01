लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को गडकरी और राजनाथ करेंगे लोकार्पण, घंटेभर का होगा सफर

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे का 13 जुलाई को नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे से अब लोगों का सफर आसान होगा। पूरा सफर एक घंटे में पूरा होगा।

बहुप्रतिक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे का शिलान्यास 13 जुलाई को होगा। इसके साथ ही एक्सप्रेस वे को वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। इस दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज पर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाएगा। लोकार्पण और शिलान्यास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और लखनऊ के सांसद व रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त रूप से करेंगे। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। कानपुर-लखनऊ के बीच सफर आसान होगा। अब लखनऊ कानपुर का सफर अब एक घंटे में सफर पूरा होगा।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस वे अप्रैल में बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किए जाने की संभावना के कारण लोकार्पण रुका हुआ था। एनएचएआई के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली स्थित मुख्यालय से 13 को लोकार्पण की तैयारी के लिए बुधवार को निर्देश मिले हैं। सम्भवतः गुरुवार तक लिखित रूप से पूरी डिटेल मिल जाए। उधर, पीडब्लूयुडी की एनएच विंग को भी इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास की तैयारी के लिए निर्देशित किया गया है।

एक्सप्रेस वे 63 किमी लंबा है लखनऊ -कानपुर एक्सप्रेस वे लगभग 63 किमी लंबा है, जिसमें लगभग 42 किमी का ग्रीन फील्ड है। शेष हिस्सा एलीवेटेड रोड का है, जो कि लखनऊ क्षेत्र में पड़ता है। ग्रीन फील्ड उन्नाव और कानपुर जिले में हैं। 4000 हजार करोड़ से भी अधिक की लागत से पांच साल में इसका निर्माण किया गया है। एक्सप्रेस वे पर चार टोल हैं। लखनऊ में यह अमौसी के पास से शुरू होता है और कानपुर में शुक्लागंज के पास खत्म होता है।

120 की स्पीड से चलेंगे वाहन, एक घंटे में पहुंचेंगे कानपुर लखनऊ -कानपुर एक्सप्रेस वे पर कार, जीप और एसयूवी वाहनों की अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटा होगी। जिसके कारण कानपुर एक घंटे में पहुंच जाएंगे। बड़े वाहनों की अधिकतम स्पीड 100 किमी प्रति घंटा होगी।

जाम से मुक्ति मिलेगी इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाई ओवर चार लेन का होगा। इसे 108 करोड़ रूपये की लागत से बनाने की जिम्मेदारी हरियाणा की कंपनी को दी जा चुकी है। इसके बनने से यहां लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी।

हाईटेक है एक्सप्रेस वे लखनऊ -कानपुर एक्सप्रेस वे पूरी तरह से हाईटेक है। 80 से अधिक हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं। जो कि एक्सप्रेस वे से गुजरने वाले वाहनों पर पल -पल नजर रखेंगे। दो कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इनसे सभी कैमरे जुड़े हुए हैं। एक्सप्रेस वे पर यदि किसी वाहन में कोई खराबी आ गई या किसी वजह से वह रुके हुए हैं तो कैमरे उनकी गतिविधि को तुरंत कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। वहां से एक्सप्रेस वे पर 24 घंटे पेट्रोलिंग में लगी टीम को सूचना जाएगी। मौका 10 मिनट में टीम पहुंच जाएगी। इसके अलावा कोई हादसा होने पर 10 मिनट में एम्बुलेंस भी मौक़े पहुंच जाएगी। एक्सप्रेस वे पर बने प्राथमिक चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया जाएगा।