भविष्य में सपा चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगी, टीएमसी से भी बुरा होगा हश्र, केशव मौर्य का दावा
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'चंबल के बीहड़' वाले बयान पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि परिवारवाद, गुंडे-माफियाओं और दंगाइयों की राजनीति करने वालों के साथ जनता नहीं है।
Moradabad News: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि भविष्य में सपा चुनाव लड़ने लायक नहीं बचेगी और उसका हश्र पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से भी बुरा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता परिवारवाद, गुंडे-माफियाओं और दंगाइयों की राजनीति को स्वीकार करने वाली नहीं है। भाजपा 2027 में 2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी और मुरादाबाद की सभी छह विधानसभा सीटों समेत प्रदेश में 325 सीटें जीतेगी।
रविवार को सर्किट हाउस में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेसवार्ता में डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश इसमें बराबर का भागीदार है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार 2047 तक बनी रहेगी। गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार के पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है और बिना भेदभाव सभी पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है।
अखिलेश के बयान पर केशव का पलटवार
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 'चंबल के बीहड़' वाले बयान पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि परिवारवाद, गुंडे-माफियाओं और दंगाइयों की राजनीति करने वालों के साथ जनता नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जो हश्र हुआ, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का उससे भी बुरा हाल होने वाला है।डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र और असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है और उत्तर प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी गठबंधन कर ले, खिलेगा तो कमल ही।
2047 तक साकार होगा भारत का सपना
भाजपा हर चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत का सपना 2047 तक साकार होगा और भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इससे पहले डिप्टी सीएम ने मुरादाबाद ब्लॉक परिसर में आयोजित जन कल्याण शिविर का उद्घाटन कर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इसके बाद उन्होंने प्रबुद्धजनों और चिकित्सकों से मुलाकात कर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा विकास योजनाओं पर चर्चा की। सिद्ध अस्पताल पहुंचकर उन्होंने चिकित्सकों से भी बातचीत की। इस दौरान निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात कर मुरादाबाद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की मांग उठाई।
अखिलेश की बेटी पर अभद्र टिप्पणी को बताया गलत
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी भी बहन-बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि किसी के परिवार की महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी की जाए। किसी को भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव की बेटी को लेकर की गई टिप्पणी को उन्होंने अनुचित बताया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।