मां-बेटे समेत 4 की एक साथ जली चिताएं, हर आंख से छलके आंसू, कार-डीसीएम की टक्कर में गई थी जान

बांदा में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले मां-बेटा समेत चार शव जब कबरई पहुंचे तो लोग आंसू न रोक सके। चारों शवों के पहुंचने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। चारों शवों का अंतिम संस्कार मकरबई मोड स्थित निजी खेत में हुआ। अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जुटी।

माबुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में चार मौतों के बाद शव पहुंचने पर कोहराम मच गया। चारों शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। चार शव एक साथ निकलने पर लोग अपने आंसू नहीं रोक पाएं। व्यापारी, नगर पंवायत सभासद सहित क्रशर व्यापारी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए लोगों के घर पहुंचनें का सिलसिला दिन भर चलता रहा। परिजनों की चीखों से आस पास के लोग सहम गए। आजमगढ़ के जीयनपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी रामविनय विश्वकर्मा 25 साल पूर्व परिवार के साथ कबरई शिफ्ट हो गया था और पत्थर उद्योग नगरी में पहली कंप्रेशर मशीन और प्रेशर ट्रैक्टर-ट्राली बनाने का काम शुरु किया था।

कार और डीसीएम की टक्कर, 4 की मौत रामविनय की मौत के बाद उसके पुत्र अजीत ने यह काम शुरु कर दिया था। अजीत विश्वकर्मा अपनी मां 50 वर्षीय प्रेमशिला, 40 वर्षीय चाची निशा पत्नी दिलीप, 16 वर्षीय चचेरी बहन रिया पुत्री दिलीप और 70 वर्षीय दादी चंद्रावली पत्नी बटोही के साथ पैतृक गांव रामगढ़ से कुलदेवी की पूजा कर वापस कबरई लौट रहा था। रास्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर बांदा के पास कार सिलेंडर लेकर जा रहे डीसीएम से भिड़ गया।

मां-बेटे समेत साथ जलीं चार चिताएं जिससे अजीत विश्वकर्मा, उसकी मां प्रेमशिला, चाची निशा और दादी चंद्रावती की मौत हो गई थी जबकि चचेरी बहन रिया घायल हो गई थी। शुक्रवार को कबरई में मां बेटा सहित चार शव पहुंचे तो लोग आंसू न रोक सके। चारों शवों के पहुंचने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। चारों शवों का अंतिम संस्कार मकरबई मोड स्थित निजी खेत में हुआ। अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जुटी। अजीत, मां प्रेमशिला और दादी चंद्रावल को श्याम नारायण के पुत्र सत्यम ने मुखाग्नि दी निशा पत्नी दिलीप को उसके पुत्र ऋषि ने मुखाग्नि दी। एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।

200 मीटर तक घसीटकर ले गया ट्रक खाली सिलेंडर लेकर जा रहे डीसीएम से स्कार्पियो पीछे से घुस गई थी। ट्रक चालक करीब दो सौ मीटर स्कापियो को घसीट ले गया था। इसमें मां बेटे समेत चार लोगो की मौत हो गई थी। किशोर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां वह भी जिंदगी और मौत से जूझ रही है। दूसरे दिन भी उसे होश नही आया।

चचेरी बहन का अस्पताल में चल रहा इलाज आजमगढ के जीयन थाना क्षेत्र के रामगढ निवासी अजीत पुत्र रामविनय, मां प्रेमशिला, दादी चंद्रावती पत्नी बटोही, चाची निशा पत्नी दिलीप, 16वर्षीय चचेरी बहन रिया को लेकर कबरई जा रहा था। तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे डीसीएम ट्रक में पीछे से स्कार्पियो घुस गई। जिसमें चारो की मौत हो गई। चचेरी बहन घायल हो गई थी। गुरुवार को शवो का पोस्टमार्टम कराया गया।