एक क्लिक पर जांच की पूरी रिपोर्ट; दारोगाओं की टेंशन बढ़ाने वाला क्या है NCL पोर्टल?

यूपी पुलिस ने विवेचनाओं की निगरानी के लिए एनसीएल (न्यू क्रिमिनल लॉ मॉनिटरिंग सिस्टम) लागू किया है। अब अधिकारियों को केस की प्रगति जानने के लिए विवेचक से फोन पर जानकारी नहीं लेनी पड़ेगी। डीजीपी के निर्देश पर थाना प्रभारियों की समीक्षा शुरू हो गई है और लंबित विवेचनाओं पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

यूपी पुलिस दिन प्रतिदिन हाईटेक हो रही है। किस मुकदमे की विवेचना में क्या चल रहा है यह जानने के लिए अधिकारियों को अब विवेचक को फोन करने की जरूरत नहीं है। एनसीएल पोर्टल (न्यू क्रिमनल लॉज मानीटरिंग सिस्टम) ने इंस्पेक्टरों व दरोगाओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रदेश में विवेचनाओं की मॉनीटरिंग हाईटेक तरीके से शुरू हो गई है। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश के बाद बुधवार को कमिश्नरेट में थाना प्रभारियों की क्लास ली गई। आगरा के डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने सिटी जोन के सभी एसीपी और थाना प्रभारियों को ऑनलाइन जोड़ा। बैठक में एक-एक करके सवाल किए। पूछा कि उनके थाने में कितनी विवेचनाएं कितने दिन में डिफॉल्टर हो जाएंगी। गंभीर अपराध में विवेचना निस्तारण 90 दिन और सामान्य अपराध में 60 दिन का प्रावधान है। ऐसा न करने पर विवेचना डिफॉल्टर में आ जाती है। समीक्षा के दौरान इसके नंबर कटते हैं।

विवेचना की समीक्षा करेंगे एसीपी उन्होंने थाना प्रभारियों को एनसीएल पोर्टल के बारे में बताया। साफ कहा कि यहां बैठकर किस विवेचना में क्या चल रहा है वह देख सकते हैं। प्रत्येक विवेचना में ई-साक्ष्य दाखिल करना जरूरी है। विवेचक घटना स्थल का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, मगर उसमें कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। तहरीर लेखक के बयान के वीडियो हैं वे बोलते समय हंस रहे हैं। वीडियो में शोर सुनाई पड़ रहा है। कई मुकदमे में वादी के बयान के वीडियो अपलोड ही नहीं किए गए हैं। प्रत्येक एसीपी इसकी समीक्षा करेंगे। विवेचक को फोन करके कुछ नहीं बोलेंगे। जो भी खामी नजर आएगी उसका नोटिस जारी करेंगे। नोटिस भी ऑन लाइन एक क्लिक पर जारी होगा। आने वाले समय में जिलों की नहीं थानों की भी इसी आधार पर समीक्षा होगी। जिनके थाने आखिरी नंबर पर आएंगे उसके थाना प्रभारी की कुर्सी जा सकती है। विवेचना में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।