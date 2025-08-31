शौक पूरा करने के लिए शातिर बन गए लुटेरे, लोगों को बेहोश कर लूटते थे एटीएम कार्ड, पुलिस ने 5 को दबोचा
यूपी के आगरा में गाजियाबाद के पांच शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से विभिन्न बैंकों के 52 एटीएम कार्ड मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि आरोपित ग्राहकों को क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश भी कर दिया करते थे। उसके बाद उनका एटीएम कार्ड साथ ले जाते थे। आरोपित अपने शौक पूरे करने के लिए कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि समीर नाम के युवक ने 29 अगस्त को सिकंदरा थाने में मुकदमा लिखाया था। पुलिस को बताया था कि वह एचडीएफसी बैंक के एटीएम से कैश निकालने गया था। वहां दो युवक मिले। पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद होश आया तो घर आ गया। उसके एटीएम से तीन बार में 20 हजार रुपये निकल गए। इसी दौरान उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। वह आगरा से बाहर चला गया। वापस लौटकर मुकदमा लिखाने गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सर्विलांस की मदद ली। फिर पांच आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों के 52 एटीएम कार्ड मिले। दो तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए।
इनकी हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने गाजियाबाद निवासी सोहित, अमन, खालिद, हारुन, फराज को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आरोपियों से आईफोन सहित दो मोबाइल मिले हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अपने शौक पूरे करने के लिए वे वारदात किया करते थे। देहात क्षेत्र में ज्यादातर ग्राहकों को निशाना बनाते थे। रुनकता की घटना सोहित और अमन ने की थी।
मददगार बनकर ग्राहक को फंसाते थे
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे एटीएम के बाहर खड़े होकर ग्राहक के आने का इंतजार करते थे। जैसे ही ग्राहक आता था तो उसके पीछे-पीछे एटीएम केबिन में चले जाते थे। ग्राहक के पीछे खड़े होकर उसका गोपनीय कोड देख लिया करते थे। उसके बाद ग्राहक को बातों में फंसाकर उसका एटीएम कार्ड बदल देते थे। जो ग्राहक बातों में नहीं फंसता था उसे क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देते थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि क्लोरोफार्म से लोग पूरी तरह बेहोश नहीं होते थे। उनका सिर चकरा जाता था और हड़बड़ा जाते थे। कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाया करते थे। क्लोरोफार्म वे गाजियाबाद से खरीदते थे।