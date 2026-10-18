मिठाई, चटनी और स्नैक्स में केमिकल रंग मिलाया तो खैर नहीं, एफएसडीए करेगा सख्त कार्रवाई

मिठाई, चटनी, स्नैक्स और बेकरी उत्पादों में मनमाने ढंग से रासायनिक रंग मिलाने पर एफएसडीए ने सख्ती की है। एफएसडीए आयुक्त रोशन जैकब ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। साथ ही रासायनिक रंगों के इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मिठाई, चटनी, स्नैक्स और बेकरी उत्पादों में रासायनिक रंगों के मनमाने इस्तेमाल पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने रोक लगा दी है। एफएसडीए आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रतिबंधित रंगों के इस्तेमाल पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानक के मुताबिक और तय मात्रा में ही रंगों का इस्तेमाल किया जाए और अगर इसका कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।

डॉक्टर जैकब ने कहा कि खाद्य पदार्थों में केवल उन्हीं कृत्रिम या प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हें संबंधित खाद्य श्रेणी में इस्तेमाल की अनुमति है। निर्देशों पर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के साथ ही पटरी दुकानदारों को भी अमल करना होगा। स्ट्रीट फूड और ढाबों पर इस्तेमाल होने वाले रंगों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। समोसे, चाट, मोमोज और रोल के साथ परोसी जाने वाली हरी या लाल चटनी में प्रतिबंधित रासायनिक रंगों का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। इसके स्थान पर टमाटर, चुकंदर, धनिया और पुदीना जैसी खाद्य सामग्री से प्राकृतिक रंग और स्वाद प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

कॉटन कैंडी में भी रोडामाइन-बी के इस्तेमाल पर रोक कॉटन कैंडी यानी ‘बुढ़िया के बाल’ और बर्फ के गोलों में गैर-खाद्य रंगों, विशेषकर रोडामाइन-बी के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इसी तरह चिकन टिक्का, कबाब, चाप और तली हुई मछली जैसे तंदूरी व मांसाहारी व्यंजनों को लाल रंग देने के लिए औद्योगिक डाई या किसी गैर-खाद्य रंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। आवश्यक रंग और स्वाद के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च और अन्य उपयुक्त खाद्य सामग्री के उपयोग की सलाह दी गई है।

मिठाई, बेकरी उत्पाद और पेय पदार्थों के लिए सीमाएं तय

मिठाइयां एवं कन्फेक्शनरी: बूंदी के लड्डू, जलेबी, बर्फी की सजावट और हार्ड कैंडी जैसे उत्पादों में अनुमन्य कृत्रिम रंगों की सामान्य अधिकतम सीमा 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम है।

फल एवं सब्जियां: डिब्बाबंद या ग्लेज्ड चेरी के लिए 200 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम और अन्य प्रसंस्कृत फलों के लिए 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की सीमा है।

गैर-अल्कोहलिक पेय: संबंधित कृत्रिम रंगों के लिए तैयार पेय में 100 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की अधिकतम सीमा का उल्लेख है।

इन खाद्य पदार्थों में रंग मिलाना प्रतिबंधित

दूध एवं दुग्ध उत्पाद: कच्चा और पाश्चुरीकृत दूध, मलाई, सादा दही, बिना फ्लेवर वाला मक्खन, छेना और पनीर।

फल एवं सब्जियां: ताजे फल और कच्ची सब्जियां।

शिशु आहार: शिशु आहार और शिशु दुग्ध प्रतिस्थापक।

पेय पदार्थ: प्राकृतिक फलों का रस, पैकेज्ड पेयजल और मिनरल वाटर।

मसाले एवं पेय सामग्री: पिसे हुए मसाले, चायपत्ती और कॉफी।

अनाज एवं खाद्यान्न: अनाज, दाल, आटा और सूजी।

बेकरी उत्पाद: सादी ब्रेड।

तेल एवं वसा: खाद्य तेल और खाद्य वसा।

प्राकृतिक मीठे पदार्थ: गुड़ और शहद।

सूखे खाद्य पदार्थ: सूखे मेवे।