दिवाली से पहले यूपी के 38 जिलों में एफएसडीए का ऐक्शन, 15 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

त्योहारों पर खाने-पीने के सामानों में होने वाली मिलावटखोरी को लेकर एफएसडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने यूपी के 38 जिलों में छापेमारी करते हुए 15 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। दिवाली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ऐक्शन में आ गया है। एफएसडीए ने चित्रकूट मंडल को छोड़ कर गुरुवार को प्रदेश के 17 मंडलों के 38 जिलों में मिठाई एवं नमकीन विनिर्माण प्रतिष्ठानों का व्यापक निरीक्षण किया है। इस दौरान कई प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन सामने आए।

अभियान के तहत 260 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 303 खाद्य नमूनों का संग्रह, 229 सुधार सूचनाएं जारी करने और 15 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस अथवा पंजीकरण के निलंबन की संस्तुति की गई। कार्रवाई के दौरान 7,660 किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त या नष्ट किए गए। इसकी अनुमानित कीमत 15.40 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। कुछ प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों का असुरक्षित भंडारण, चूहों की मौजूदगी, गंदे निर्माण स्थल, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी और आवश्यक अभिलेखों का अभाव पाया गया। बिना लाइसेंस संचालित एक मिठाई प्रतिष्ठान को तत्काल बंद भी कराया गया।

मिठाई निर्माण की जगहों पर मिलीं गंभीर खामियां निरीक्षण में रायबरेली के सागर जी परफेक्ट शॉप, स्टेशन रोड पर मिठाइयां अंधेरे और अत्यधिक गंदगी वाले स्थान पर खुले में रखी मिलीं। परिसर में कीड़े-मकोड़े दिखाई दिए, ड्रेनेज व्यवस्था खराब थी और निर्माण स्थल पर कर्मचारियों के हाथ-पैर धोने के दौरान पानी के छींटे मिठाइयों तक पहुंच रहे थे। निर्माण क्षेत्र में टूटी टाइलें और साफ-सफाई की गंभीर कमी भी मिली। इस पर प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। इसी तरह रायबरेली के ही न्यू नरेश स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में तैयार खाद्य पदार्थ खुले में रखे मिले। कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे और कीट नियंत्रण की व्यवस्था भी नहीं पाई गई।

कई दुकानों पर एफएसडीए को मिली गंदगी कानपुर देहात के पंचवटी स्वीट हाउस पुखरायां में निर्माण स्थल व फ्रिज में गंदगी मिली। पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे। कानपुर देहात में ही बदनाम गुजिया, अकबरपुर में साफ-सफाई की कमी, कूड़े का जमाव, आवश्यक अभिलेखों का अभाव और निर्माण स्थल पर पालतू जानवरों की मौजूदगी जैसी स्थितियां सामने आईं। दोनों प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। औरैया के इंद्रवर स्वीट हाउस, बिधूना में अस्वच्छ परिस्थितियों में मिठाइयों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान भंडारित खाद्य पदार्थों के ऊपर चूहे दौड़ते पाए गए।

अमरोहा में पनीर में स्टार्च मिलाने का मामला अमरोहा के शाहबाजपुर रोड स्थित अनीश पनीर निर्माणशाला में पनीर निर्माण के दौरान स्टार्च मिलाए जाने और अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारण की स्थिति सामने आई। विभाग के अनुसार, यहां पनीर नष्ट कराया गया और प्रतिष्ठान की अनुज्ञप्ति निलंबित करने की संस्तुति की गई।

सीतापुर से शामली तक असुरक्षित भंडारण पर कार्रवाई सीतापुर के राजस्थानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में भंडारण क्षेत्र में चूहे घूमते पाए गए। खाद्य पदार्थों को असुरक्षित तरीके से रखा गया था और फर्श, दीवारों, वॉशिंग एरिया तथा ड्रेनेज व्यवस्था में गंभीर कमियां थीं। इस प्रतिष्ठान के लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई। सीतापुर के सांवरिया स्वीट्स को लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्राप्त होने तक निर्माणशाला बंद रखने के निर्देश दिए गए। शामली के संगल स्वीट्स में खाद्य सामग्री फर्श पर रखी मिली और खाद्य पदार्थों को गंदे कपड़ों से ढका गया था। यहां भी लाइसेंस निलंबन की संस्तुति की गई।

झांसी के भोले दूध एवं मिष्ठान भंडार, अंबेडकर नगर के मधुबन स्वीट्स और अलीगढ़ के राधे स्वीट्स में भी स्वच्छता, भंडारण अथवा पंजीकरण संबंधी कमियां सामने आईं। हाथरस में बिना लाइसेंस संचालित शंकर स्वीट्स को तत्काल बंद कराया गया, फिरोजाबाद के ढोकला हाउस में भवन की जर्जर स्थिति और खराब साफ-सफाई के कारण पंजीकरण निलंबन की संस्तुति की गई।