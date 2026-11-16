औलाद न होने से कुंठित पति-पत्नी की हैवानियत, पड़ोस की मासूम बच्ची को मार डाला
शादी के सात साल बाद भी इस दंपती को कोई संतान नहीं हुई थी। इसी कुंठा में उन्होंने पड़ोस की एक मासूम बच्ची की जान ले ली। फरार चल रहे 25 हजार के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पुलिस ने आरोपी की पत्नी मालती को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बुलंदशहर/सिकंदराबाद, हिटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शादी के सात साल बाद भी संतान नहीं होने की कुंठा एक दंपती पर इस कदर हावी हुई कि पड़ोस में रहने वाली हंसती खेलती बच्ची की जान ले ली। पत्नी के उकसाने पर पति ने बच्ची का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बच्ची की हत्या के बाद से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं, पुलिस ने आरोपी की पत्नी मालती को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मासूम के कत्ल से चार दिन पहले ही मालती का अबार्शन भी हुआ था।
बुलंदशहर की इस घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। अब से पहले तक इस दंपती को जानने वालों की उनसे सहानुभूति रहा करती थी लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद से लोग उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित तेज सिंह कॉलोनी में रहने वाली आठ साल बच्ची को छह नवंबर को अगवा कर लिया गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। इस बच्ची का परिवार मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है।
घटना के खुलासे हर कोई हैरान रह गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रवि कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। रवि कुमार कन्नौज के सौरख थाना क्षेत्र के कुंवरपुर तरौयन गांव का रहने वाला है। केस दर्ज होने के बाद से रवि फरार हो गया था। पुलिस उसे गिरफ्तार के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही थी। रवि की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दिन रात एक किए हुए थी। इस दौरान पुलिस ने रवि की गिरफ्तारी के लिए आम लोगों से भी सहयोग की अपील की थी। बुलंदशहर के एसएसपी ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था।
क्या बोली पुलिस
बुलंदशहर के सीओ सिटी प्रखर पांडेय के बताया कि रविवार रात पुलिस और स्वाट टीम ने आरोपी रवि को मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की फायरिंग में दरोगा अजीत सिंह के बाएं हाथ में गोली लगी, जबकि दूसरी गोली एक अन्य दरोगा के कान के पास से निकल गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से डबल बैरल तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं।
संतान न होने से कुंठित थे पति-पत्नी
बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी रवि और उसकी पत्नी मालती की शादी को सात साल हो चुके थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। आरोप है कि दोनों पड़ोस में रहने वाली मासूम बच्ची को देखकर कुंठित रहते थे। पत्नी भी इसी बात को लेकर पति को उकसाती थी। घटना से करीब चार दिन पहले मालती का गर्भपात भी हुआ था। पुलिस ने पूछताछ के बाद मालती को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें