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यूपी के इस शहर में बस से जाने पर इस दिन से 27 किलोमीटर बढ़ जाएगी दूरी, किराया भी लगेगा अधिक

Mar 15, 2026 10:29 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
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17 मार्च से 20 अप्रैल तक गोरखपुर के राजघाट के पुराने पुल पर बस, ट्रक, टैंकर और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान राजघाट पुल की एक लेन को बंद करके ऊपरी सतह पर एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत की जाएगी। जबकि एक लेन से कार, ऑटो, हल्के वाहनों को प्रवेश की इजाजत मिलेगी।

यूपी के इस शहर में बस से जाने पर इस दिन से 27 किलोमीटर बढ़ जाएगी दूरी, किराया भी लगेगा अधिक

UP News: यूपी के गोरखपुर के नौसढ़ स्थित राजघाट पुल की मरम्मत के लिए मंगलवार से भारी वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। लखनऊ और वाराणसी हाईवे की ओर से आने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश करते हुए करीब 27 किमी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। इस दूरी को तय करने के लिए अधिक समय और किराया देना होगा। ऐसी स्थिति में लोगों को यात्रा में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी होगी।

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लोक निर्माण विभाग खंड-3 की ओर से पुल की मरम्मत कराई जा रही है। इस कारण 17 मार्च से 20 अप्रैल तक राजघाट के पुराने पुल पर बस, ट्रक, टैंकर और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान राजघाट पुल की एक लेन को बंद करके ऊपरी सतह पर एक्सपेंशन ज्वाइंट की मरम्मत की जाएगी। जबकि एक लेन से कार, ऑटो, हल्के वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। नौसढ़ से कचहरी तक पांच किमी दूरी है, जबकि डायवर्जन के दौरान वाहनों को बाघागाड़ा,कड़जहां, देवरिया बाईपास होते हुए कचहरी तक वाहन जाएंगे। यह दूरी करीब 32 किमी होगी। यातायात विभाग ने बेहतर व्यवस्था बनाने की तैयारी शुरू की है जबकि परिवहन विभाग ने बढ़ी हुई दूरी के अनुसार किराया बढ़ाने की तैयारी में है। वहीं इस मामले में एनएचएआई अधिकारियों ने बाघागाड़ा फ्लाईओवर के नीचे होने वाली अवैध पार्किंग के मामले में कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।

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अनुमान है कि यात्रा में अधिक दूरी तय करने से बचने के लिए कुछ यात्री बाघागाड़ा में बस से उतरकर ऑटो की सवारी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में वहां जाम की समस्या कम करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सक्रिय रहने की आवश्यकता है।

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धर्मशाला ओवरब्रिज पर भी प्रभावित रहेगा यातायात

लोक निर्माण विभाग खंड-3 की ओर से धर्मशाला से असुरन ओवरब्रिज पर मंगलवार से व्यू कटर लगाया जाएगा। इस कार्य यातायात प्रभावित रहेगा। अधिशासी अभियंता अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 17 से 19 मार्च तक ओवरब्रिज पर व्यू कटर लगाया जाएगा, इसमें आशिंक रूप से यातायात प्रभावित रहेगा। व्यू कटर से बाहरी आवाज अंदर नहीं आएगी, इससे वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी।

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क्या बोले अधिकारी

परिवहन निगम के आरएम लव कुमार सिंह ने बताया कि नौसढ़ से वाहनों को डायवर्ट करने के बारे में लिखित सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बसों को लंबी दूरी तय करने की जरूरत पड़ेगी तो किलोमीटर के अनुसार किराया बढ़ाया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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