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बीज से ब्रह्मोस तक; खेती और डिफेंस इंडस्ट्री से बदल रही यूपी की तस्वीर

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की पहचान लंबे समय तक खेती-किसानी से जुड़ी रही है, लेकिन अब प्रदेश खेतों से निकलकर उद्योग और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी नई पहचान बना रहा है। किसानों को बेहतर बीज, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

बीज से ब्रह्मोस तक; खेती और डिफेंस इंडस्ट्री से बदल रही यूपी की तस्वीर

यूपी की पहचान हमेशा खेत, किसान, गेहूं और गांव की मेहनत से जुड़ी रही है। खेतों की यह ताकत आज भी प्रदेश की सबसे बड़ा एसेट है। फर्क बस इतना है कि अब यही UP खेत से फैक्ट्री तक और बीज से ब्रह्मोस तक अपनी नई पहचान बना रहा है।

एक तरफ किसान को बेहतर बीज, समय पर क्रेडिट, सिंचाई और मंडी से जुड़ी फैसिलिटी मिल रही हैं। दूसरी तरफ प्रदेश में इंडस्ट्री, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी मॉडर्न डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट नए मौके बना रही हैं। बीज से भरोसा, खेती को सहारा, फैक्ट्री से काम, युवाओं को नया मुकाम। यानी गांव को आधार मिल रहा है और इंडस्ट्री को रफ्तार मिल रही है।

बीज मिला बेहतर, किसान हुआ मजबूत

खेती की शुरुआत अच्छे बीज से होती है। अगर बीज अच्छा हो, पानी की फैसिलिटी हो और किसान को समय पर हेल्प मिले, तो फसल की उम्मीद भी मजबूत होती है। UP में इसी जरूरत को ध्यान में रखकर किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले बीज दिए गए हैं।

वर्ष 2017-18 से 2025 तक किसानों को 546.85 लाख क्विंटल अच्छी क्वालिटी वाले बीज दिए गए। यह केवल एक डेटा नहीं है। यह लाखों किसानों की खेती की शुरुआत को मजबूत करने वाला कदम है। जब किसान भरोसे के साथ बुवाई करता है, तो गांव के बाजार में भी रौनक आती है।

बीज से फसल, फसल से कमाई, गांव की रफ्तार ने नई दिशा पाई।

किसान बीज खरीदता है, मजदूरों को काम मिलता है, मशीन किराए पर चलती है और मंडी तक फसल पहुंचती है। इसलिए खेती की मजबूती केवल खेत तक नहीं रहती। इसका असर पूरे गांव की कमाई पर दिखता है।

क्रेडिट मिला समय पर, खेती चली रफ्तार पर

खेती में खर्च फसल बिकने से पहले शुरू हो जाता है। बीज चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, सिंचाई चाहिए, डीजल चाहिए और कई बार मजदूरी के लिए भी तुरंत पैसे चाहिए होते हैं। ऐसे समय में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए बड़ा सहारा बनता है।

2025 तक प्रदेश में 492.46 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इससे किसानों को खेती की जरूरतों के लिए समय पर क्रेडिट लेने में हेल्प मिली। छोटे किसानों के लिए यह फैसिलिटी और भी जरूरी है, क्योंकि उनके पास अक्सर सेविंग कम होती है।

पैसा मिला समय पर, खेती चली रफ्तार पर

जब किसान को समय पर पैसा मिलता है, तो बुवाई नहीं रुकती। सिंचाई नहीं रुकती। खेत की तैयारी भी बेहतर होती है। यही वजह है कि किसान को क्रेडिट मिला, तो खेती को नई स्पीड मिली।

खेती से बिजनेस, गांव को नया बेस

UP अब केवल खेती तक सीमित नहीं है। प्रदेश खेती, फूड प्रोसेसिंग, MSME, ODOP, इन्वेस्टमेंट और डिफेंस प्रोडक्शन को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव गांवों के युवाओं के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आज युवा खेती के साथ इंडस्ट्री, स्किल और टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में भी आगे बढ़ना चाहता है।

ODOP ने लोकल प्रोडक्ट्स को पहचान दी। MSME ने छोटे बिजनेस को सहारा दिया। इन्वेस्टमेंट से बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए रास्ता बना। इससे खेत, बाजार और फैक्ट्री के बीच नई लिंक बन रही है।

यानी खेती से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से बिजनेस और बिजनेस से जॉब्स का रास्ता बन रहा है।

लोकल प्रोडक्ट्स को पहचान मिली, छोटे बिजनेस को नई उड़ान मिली।

मुख्य जानकारी: खेत से फैक्ट्री तक

  • अच्छे बीज: 2017-18 से 2025 तक किसानों को 546.85 लाख क्विंटल अच्छी क्वालिटी वाले बीज मिले।
  • किसान क्रेडिट कार्ड: नवंबर 2025 तक 492.46 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी हुए।
  • खेती का असर: गांव की कमाई, मजदूरी, लोकल बाजार और मंडी सिस्टम को मजबूती मिली।
  • MSME और ODOP: छोटे बिजनेस और लोकल प्रोडक्ट्स को नई पहचान मिली।
  • डिफेंस कॉरिडोर: अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ को डिफेंस प्रोडक्शन से जुड़े मेन सेंटर के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है।
  • ब्रह्मोस यूनिट: लखनऊ में ब्रह्मोस से जुड़ी फैसिलिटी ने प्रदेश को मॉडर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ा।
  • युवाओं के मौके: खेती, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्शन से नए काम के रास्ते खुल रहे हैं।

डिफेंस कॉरिडोर से इंडस्ट्री को नई दिशा, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से प्रदेश को नई पहचान

UP में डिफेंस कॉरिडोर प्रदेश को डिफेंस प्रोडक्शन की नई पहचान दे रहा है। इसका मकसद देश में डिफेंस इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग, छोटे सप्लायर इंडस्ट्री और लोकल प्रोडक्शन सिस्टम को मजबूत करना है।

इस कॉरिडोर के तहत अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ जैसे मेन सेंटर शामिल हैं। इन शहरों की अपनी-अपनी ताकत है। कहीं मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस है, कहीं जमीन और कनेक्टिविटी है, तो कहीं टेक्निकल इंस्टिट्यूट और स्किल्ड युवा हैं।

डिफेंस का काम, इंडस्ट्री को नाम

जब ऐसे सेंटर आगे बढ़ते हैं, तो फायदा केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहता। छोटी इंडस्ट्री, मशीन पार्ट्स, पैकेजिंग, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट और लोकल सर्विसेज से जुड़े काम भी बढ़ते हैं। इससे युवाओं और छोटे बिजनेस के लिए नए मौके बनते हैं। ब्रह्मोस से बढ़ी प्रदेश की पहचान, टेक्नोलॉजी को मिला नया सम्मान

लखनऊ में ब्रह्मोस से जुड़ी फैसिलिटी UP की नई इंडस्ट्रियल पहचान का बड़ा कदम है। ब्रह्मोस जैसी मॉडर्न डिफेंस सिस्टम से जुड़ा काम यह दिखाता है कि प्रदेश अब खेती और पारंपरिक इंडस्ट्री के साथ हाई टेक्नोलॉजी वाले डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है।

खेतों की ताकत, टेक्नोलॉजी की रफ्तार, ब्रह्मोस से जुड़ा, प्रदेश का विस्तार

यहां ब्रह्मोस मिसाइलों को तैयार करने, उनके हिस्सों को जोड़ने और टेस्ट करने की प्रोसेस हाई टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के साथ होती है। इससे UP की भूमिका देश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और मजबूत हुई है।

ऐसी यूनिट से इंजीनियरों, टेक्नीशियनों, मशीन ऑपरेटरों और छोटे सप्लायरों के लिए नए मौके बनते हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में प्रिसिजन वर्क, क्वालिटी और समय की बड़ी भूमिका होती है। ऐसी इंडस्ट्री आने से लोकल युवाओं को स्किल और जॉब्स दोनों से जुड़ने का मौका मिलता है। टेस्टिंग भी मजबूत, तैयारी भी खास, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ा प्रदेश का भरोसा।

युवा को स्किल, प्रदेश को बल, जॉब्स की राह, भविष्य सफल

UP के युवाओं के लिए यह बदलाव खास मायने रखता है। पहले जॉब्स के लिए कई युवाओं को बाहर जाना पड़ता था। अब प्रदेश में ही खेती से जुड़े मॉडर्न काम, फूड प्रोसेसिंग, MSME, इंडस्ट्रियल यूनिट और डिफेंस प्रोडक्शन जैसे नए सेक्टर खुल रहे हैं।

डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस जैसी यूनिट टेक्निकल एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग की जरूरत भी बढ़ाती हैं। इससे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग से जुड़े युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम के मौके मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी से तैयारी, स्किल से भागीदारी, युवा आगे बढ़ेगा, प्रदेश नई उड़ान भरेगा। जब युवा को स्किल मिलती है, तो परिवार को सहारा मिलता है। जब इंडस्ट्री को लोकल हाथ मिलते हैं, तो प्रदेश की इकॉनमी को बल मिलता है।

गांव से ग्रोथ, इंडस्ट्री से रफ्तार, बीज से ब्रह्मोस, विकास का विस्तार

बीज से ब्रह्मोस तक की कहानी दो अलग-अलग सेक्टर की बात नहीं है। यह UP के बदलते ग्रोथ मॉडल की कहानी है। किसान को बेहतर बीज और क्रेडिट मिलता है, तो गांव मजबूत होता है। गांव में कमाई बढ़ती है, तो बाजार चलता है। बाजार मजबूत होता है, तो छोटी इंडस्ट्री बढ़ती है। इंडस्ट्री बढ़ती है, तो युवाओं को काम मिलता है।

इसी तरह जब डिफेंस प्रोडक्शन जैसे बड़े सेक्टर प्रदेश में आते हैं, तो राज्य की पहचान नेशनल लेवल पर और मजबूत होती है। इसलिए UP का बदलाव खेत से फैक्ट्री तक की जर्नी है। इसमें किसान भी शामिल है, युवा भी शामिल है, छोटा व्यापारी भी शामिल है और टेक्निकल सेक्टर भी शामिल है।

किसान को सहारा, गांव को उजियारा, बाजार में रौनक, युवा को किनारा। UP में खेती और इंडस्ट्री दोनों को साथ लेकर विकास की नई कहानी बन रही है। बेहतर बीज, किसान क्रेडिट कार्ड और खेती से जुड़ी फैसिलिटी गांवों को मजबूत कर रही हैं। वहीं डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ की ब्रह्मोस यूनिट प्रदेश को मॉडर्न डिफेंस प्रोडक्शन की नई पहचान दे रही है।

बीज से भरोसा, खेती को सहारा, ब्रह्मोस से पहचान, प्रदेश का विस्तार।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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