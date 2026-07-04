यूपी में तीर्थ से टूरिज्म तक, युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार के नए रास्ते

यूपी के धार्मिक शहर अब केवल आस्था के केंद्र नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार और उद्यमिता के नए केंद्र भी बन रहे हैं। अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज और चित्रकूट जैसे तीर्थ स्थलों पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से कारोबार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पहले छोटे शहरों और तीर्थ स्थलों के आसपास रहने वाले कई युवाओं के लिए काम का मतलब अक्सर बाहर जाना होता था। कोई दिल्ली जाता था, कोई मुंबई, कोई सूरत और कोई बड़े शहरों में होटल या सर्विस सेक्टर में नौकरी खोजता था। लेकिन अब कई जगह तस्वीर बदल रही है।

यूपी सरकार तीर्थ स्थलों के डेवलपमेंट, रोड कनेक्ट, लाइटिंग, पार्किंग, साफ-सफाई, एयरपोर्ट, स्टेशन और टूरिस्ट फैसिलिटी पर लगातार फोकस कर रही है। इससे अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, चित्रकूट और प्रयागराज जैसे शहरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ रही है।

अब तीर्थ स्थलों के आसपास काम की सोच भी बदल रही है। युवा सिर्फ दुकान या नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेवल हेल्प, होमस्टे मैनेजमेंट, डिजिटल बुकिंग, लोकल फूड, फोटो-वीडियो, टूर पैकेज और ऑनलाइन प्रमोशन जैसे नए सर्विस मॉडल से जुड़ रहे हैं।

इससे गांव और छोटे शहरों में कमाई के नए रास्ते बन रहे हैं। जो युवा पहले बाहर जाकर काम खोजते थे, वे अब अपने इलाके की आस्था, संस्कृति और टूरिज्म को ही अपने करियर और बिजनेस का बेस बना रहे हैं।

धाम से डिमांड, लोकल जॉब्स को कमांड किसी तीर्थ स्थल पर आने वाला श्रद्धालु सिर्फ दर्शन करके वापस नहीं जाता, बल्कि प्रसाद लेता है, फूल-माला खरीदता है, चाय-नाश्ता करता है, होटल या धर्मशाला में रुकता है, ई-रिक्शा या टैक्सी लेता है और लोकल मार्केट से सामान भी खरीदता है।

यही छोटी-छोटी जरूरतें लोकल जॉब्स बनाती हैं, क्योंकि पुजारी, दुकानदार, गाइड, ड्राइवर, होटल स्टाफ, सफाई कर्मी, सिक्योरिटी, प्रसाद पैकिंग, फूल-माला, फूड सर्विस और डिजिटल बुकिंग से जुड़े लोगों को काम मिलता है।

जब तीर्थ स्थल पर इंफ्रा बेहतर होता है, तो श्रद्धालुओं का भरोसा बढ़ता है। साफ रास्ते, बेहतर लाइटिंग, पार्किंग, पब्लिक फैसिलिटी और आसान दर्शन से लोग परिवार के साथ ज्यादा आराम से आते हैं और इससे लोकल सर्विस सेक्टर को सीधा बूस्ट मिलता है।

धाम में भीड़, मार्केट में रौनक, लोकल जॉब्स को मिला नया मोड़।

अयोध्या से अवसर, युवाओं को नया सफर अयोध्या आज यूपी की टेम्पल इकॉनमी का बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पीआईबी के अनुसार अयोध्या में विजिटर्स की संख्या 2020 में 60.22 लाख से बढ़कर 2024 में 16.44 करोड़ से अधिक हो गई। यह बड़ा बदलाव केवल संख्या की बात नहीं है, बल्कि लोकल रोजगार, सर्विस सेक्टर और छोटे बिजनेस की नई कहानी भी है।

जब इतने लोग आते हैं, तो होटल, होमस्टे, धर्मशाला, टैक्सी, ई-रिक्शा, रेस्टोरेंट और गाइड सर्विस की जरूरत बढ़ती है। प्रसाद, फूल-माला, पूजा सामग्री, मिठाई और स्मृति चिन्ह बेचने वालों को भी नया मार्केट मिलता है, जिससे छोटे कारोबारियों की कमाई का स्कोप बढ़ता है।

अयोध्या में एयरपोर्ट, बेहतर सड़क, स्टेशन और टूरिस्ट फैसिलिटी जैसे बदलावों ने यात्रियों के एक्सपीरियंस को आसान बनाया है, इसलिए युवाओं को अपने शहर में ही काम करने का नया स्कोप मिला है।

काशी से कनेक्ट, सर्विस सेक्टर पर इफेक्ट काशी में मंदिर, घाट, गंगा और गलियों की अपनी अलग पहचान है। काशी विश्वनाथ धाम का डेवलपमेंट श्रद्धालुओं के लिए बड़ा बदलाव रहा, क्योंकि पीआईबी के अनुसार धाम का पहला फेज करीब 339 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ था और इसका उद्देश्य मंदिर को गंगा घाट से बेहतर कनेक्ट देना था।

अब श्रद्धालुओं के लिए दर्शन का का अनुभव पहले से ज्यादा और इसका असर मंदिर से बाहर की इकॉनमी पर भी दिखता है। काशी आने वाला यात्री गंगा आरती देखता है, नाव की सवारी करता है, बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, पूजा सामग्री, लोकल फूड और हैंडीक्राफ्ट भी खरीदता है।

इससे गाइड, नाविक, दुकानदार, होटल स्टाफ, फूड वेंडर, ई-रिक्शा ड्राइवर और लोकल कारीगरों को काम मिलता है। अगर युवा अपने शहर में ही टूरिज्म से जुड़ जाएं, तो बाहर जाने की मजबूरी कम हो सकती है।

काशी का कॉरिडोर, लोकल काम को जोर, युवाओं ने पकड़ी रोजगार की डोर।

मुख्य जानकारी: तीर्थ से रोजगार तक क्षेत्र आसान समझ तीर्थ डेवलपमेंट सड़क, लाइटिंग, पार्किंग, सफाई और पब्लिक फैसिलिटी से श्रद्धालुओं का अनुभव बेहतर होता है। लोकल जॉब्स गाइड, ड्राइवर, होटल स्टाफ, सफाई, सिक्योरिटी और फूड सर्विस जैसे काम बढ़ते हैं। छोटे बिजनेस प्रसाद, फूल-माला, पूजा सामग्री, स्मृति चिन्ह, मिठाई और लोकल प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ती है। युवाओं को स्कोप डिजिटल बुकिंग, होमस्टे, लोकल ट्रेवल, गाइड सर्विस और टूर पैकेज जैसे नए काम बनते हैं। महिलाओं को सपोर्ट प्रसाद पैकिंग, लोकल फूड, फूल-माला, होमस्टे और हैंडीक्राफ्ट से कमाई के मौके मिलते हैं। पलायन पर असर जब काम घर के पास होता है, तो बाहर जाने की मजबूरी कम हो सकती है। प्रशाद स्कीम से फैसिलिटी, यात्रा में क्वालिटी धार्मिक स्थलों पर बेहतर इंफ्रा बनाने में केंद्र की प्रशाद स्कीम भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि पीआईबी के अनुसार यह स्कीम तीर्थ और हेरिटेज डेस्टिनेशन पर टूरिज्म इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए राज्यों को वित्तीय मदद देती है।

ऐसी स्कीम से रास्ते, पार्किंग, लाइटिंग, टूरिस्ट फैसिलिटी और साफ-सफाई जैसे कामों को सपोर्ट मिलता है। जब यात्रा आसान होती है, तो लोग ज्यादा भरोसे से आते हैं, जब लोग आते हैं तो लोकल मार्केट चलता है और जब मार्केट चलता है तो युवाओं के लिए काम बनता है।

गांव के पास काम, पलायन पर ब्रेक पलायन की सबसे बड़ी वजह अक्सर काम की कमी होती है, इसलिए अगर गांव या छोटे शहर के पास ही कमाई का रास्ता बने, तो युवा बाहर जाने से पहले अपने इलाके में मौका खोजता है। तीर्थ स्थलों का डेवलपमेंट इसी जगह काम आता है।

धार्मिक टूरिज्म में कई काम ऐसे हैं, जिनके लिए बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं होती। लोकल गाइड, टैक्सी सर्विस, ई-रिक्शा, होमस्टे, प्रसाद पैकिंग, फूल-माला, फूड स्टॉल, डिजिटल बुकिंग, फोटो-वीडियो और लोकल शॉप जैसे काम अपने शहर या कस्बे में ही शुरू किए जा सकते हैं।

यह बदलाव खास तौर पर उन परिवारों के लिए मददगार हो सकता है, जिनके युवा रोजी-रोटी के लिए दूर जाते थे। अगर घर के पास कमाई बने, तो परिवार साथ रहता है और लोकल इकॉनमी भी मजबूत होती है।

स्किल से तैयारी, टूरिज्म से भागीदारी टूरिज्म में काम करने के लिए केवल दुकान खोलना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि आज के समय में स्किल भी जरूरी है। गाइड को शहर की कहानी बतानी आनी चाहिए, होटल स्टाफ को सर्विस समझनी चाहिए, होमस्टे चलाने वालों को साफ-सफाई और बुकिंग का सिस्टम समझना चाहिए और डिजिटल काम करने वालों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाना आना चाहिए।

युवाओं के लिए यह बड़ा मौका है, क्योंकि वे लोकल हिस्ट्री, भाषा, कस्टमर सर्विस, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया और टूर प्लानिंग सीखकर बेहतर काम कर सकते हैं। इससे छोटे शहरों में भी प्रोफेशनल टूरिज्म सर्विस बन सकती है।

स्किल से भरोसा, सर्विस से पहचान, लोकल युवाओं को मिला नया आसमान।

तीर्थ से टूरिज्म, टूरिज्म से ग्रोथ यूपी में तीर्थ स्थलों का डेवलपमेंट केवल धार्मिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह लोकल रोजगार, छोटे बिजनेस, युवाओं की कमाई और पलायन की मजबूरी कम करने से भी जुड़ा है। अयोध्या में बढ़ते विजिटर्स, काशी में बेहतर कॉरिडोर, मथुरा-वृंदावन की धार्मिक पहचान और प्रसाद स्कीम जैसी पहल मिलकर टूरिज्म को नया बेस दे रही हैं।

जब श्रद्धालु आते हैं, तो मार्केट चलता है, जब मार्केट चलता है तो युवाओं को काम मिलता है और जब काम घर के पास होता है तो बाहर जाने की जरूरत कम हो सकती है। यही तीर्थ से टूरिज्म और टूरिज्म से ग्रोथ की नई कहानी है।

आस्था से आगमन, टूरिज्म से काम, गांव-शहर में युवाओं को मिला नया नाम।

यूपी के तीर्थ स्थल अब केवल दर्शन के केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये लोकल इकॉनमी, जॉब्स, स्किल और छोटे बिजनेस के नए इंजन बन रहे हैं। यही बदलाव आने वाले समय में गांव और शहर के युवाओं को अपने घर के पास आगे बढ़ने का भरोसा दिला सकता है।