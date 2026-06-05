दूध उत्पादन से रोजगार तक, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

यूपी में डेयरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बनकर उभरा है। दूध उत्पादन और पशुपालन से जुड़े लाखों परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग गांव की कमाई का अहम हिस्सा है। कई ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन, पशुपालन और छोटे डेयरी कामों से नियमित कमाई करते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना डेयरी यूनिट्स और गोवंश से जुड़ी कमाई को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को मजबूत कर रही है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालन को बेहतर बनाना और किसानों को डेयरी से कमाई का मजबूत सहारा देना है।

डेयरी काम शुरू करने के लिए शुरुआती खर्च चाहिए होता है। किसानों को पशु, शेड, चारा और रोज की देखभाल पर खर्च करना पड़ता है। अनुदान मिलने से किसानों पर खर्च का दबाव कम होता है और वे डेयरी काम को बेहतर तरीके से शुरू कर पाते हैं।

डेयरी उद्योग और गोवंश विकास की मुख्य जानकारी ये आंकड़े बताते हैं कि डेयरी उद्योग और गोवंश विकास को कई स्तरों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें दूध उत्पादन, पशुपालन, किसान सहायता और गांव की डेयरी व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत 4,718 यूनिट्स का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत अब तक 1,527 यूनिट्स शुरू की गई हैं। इससे डेयरी काम को मजबूत आधार मिलता है। बड़ी और छोटी डेयरी यूनिट्स दोनों जरूरी हैं, क्योंकि हर किसान की जमीन, पशु और कमाई की स्थिति अलग होती है।

छोटी यूनिट्स अधिक परिवारों को डेयरी काम से जोड़ने में मदद करती हैं। स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा मिलने से दूध उत्पादन और स्थानीय पशुपालन दोनों को मजबूती मिलती है।

पशुपालकों को मिल रहा प्रोत्साहन मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना भी पशुपालकों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। इस योजना के तहत 7,381 पुरस्कार दिए गए हैं। इससे बेहतर पशुपालन और दूध उत्पादन करने वाले किसानों और पशुपालकों को पहचान मिलती है। प्रोत्साहन मिलने से पशुपालकों का भरोसा बढ़ता है। इससे गांवों में डेयरी उद्योग को सम्मान मिलता है और पशुओं की बेहतर देखभाल को बढ़ावा मिलता है।

दूध को गांवों से प्रोसेसिंग केंद्रों तक जल्दी पहुंचाना जरूरी होता है। बेहतर प्रोसेसिंग सुविधा से किसानों को दूध बेचने में मदद मिलती है और डेयरी से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है।

दुग्ध संघ और समितियां किसानों को व्यवस्थित दूध संग्रह और डेयरी सेवाओं से जोड़ते हैं। इससे गांव के दूध उत्पादकों और बड़े डेयरी बाजारों के बीच बेहतर संपर्क बनता है।