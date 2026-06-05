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दूध उत्पादन से रोजगार तक, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में डेयरी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत कड़ी बनकर उभरा है। दूध उत्पादन और पशुपालन से जुड़े लाखों परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

दूध उत्पादन से रोजगार तक, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना बदल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था

उत्तर प्रदेश में डेयरी उद्योग गांव की कमाई का अहम हिस्सा है। कई ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन, पशुपालन और छोटे डेयरी कामों से नियमित कमाई करते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना डेयरी यूनिट्स और गोवंश से जुड़ी कमाई को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को मजबूत कर रही है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालन को बेहतर बनाना और किसानों को डेयरी से कमाई का मजबूत सहारा देना है।

डेयरी विकास के लिए मजबूत आधार

उत्तर प्रदेश का देश के दूध उत्पादन में बड़ा योगदान है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 388.15 लाख मीट्रिक टन दूध उत्पादन हुआ। देश के कुल दूध उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 16.2 प्रतिशत रही। इससे साफ है कि डेयरी विकास राज्य के गांवों की कमाई और रोजगार से सीधे जुड़ा हुआ है।

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प्रदेश में नंद बाबा दुग्ध मिशन भी चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश की मजबूत स्थिति को आगे बढ़ाना है। इसके साथ पशुपालन, डेयरी यूनिट्स और स्वदेशी गोवंश से जुड़ी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है।

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना से मदद

नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को दूध उत्पादन और डेयरी यूनिट लगाने के लिए सहायता दी जा रही है। इस योजना में डेयरी से जुड़े काम के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इससे किसान डेयरी यूनिट शुरू कर सकते हैं और पशुपालन से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं।

डेयरी काम शुरू करने के लिए शुरुआती खर्च चाहिए होता है। किसानों को पशु, शेड, चारा और रोज की देखभाल पर खर्च करना पड़ता है। अनुदान मिलने से किसानों पर खर्च का दबाव कम होता है और वे डेयरी काम को बेहतर तरीके से शुरू कर पाते हैं।

डेयरी उद्योग और गोवंश विकास की मुख्य जानकारी

ये आंकड़े बताते हैं कि डेयरी उद्योग और गोवंश विकास को कई स्तरों पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें दूध उत्पादन, पशुपालन, किसान सहायता और गांव की डेयरी व्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

क्षेत्र

मुख्य जानकारी

दूध उत्पादन2024-25 में 388.15 लाख मीट्रिक टन
देश के दूध उत्पादन में हिस्सेदारीकरीब 16.2 प्रतिशत
नंदिनी योजना में सहायताडेयरी यूनिट के लिए 50 प्रतिशत अनुदान
नंदिनी कृषक समृद्धि यूनिट्स72 यूनिट्स
मिनी नंदिनी यूनिट्स245 यूनिट्स
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना का लक्ष्य4,718 यूनिट्स
स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना में स्थापित यूनिट्स1,527 यूनिट्स
प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना7,381 पुरस्कार

मिनी नंदिनी और स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा

प्रदेश में मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना भी आगे बढ़ाई जा रही है। नंदिनी योजना के तहत 72 यूनिट्स शुरू की गई हैं। मिनी नंदिनी योजना के तहत 245 यूनिट्स शुरू की गई हैं।

मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना के तहत 4,718 यूनिट्स का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत अब तक 1,527 यूनिट्स शुरू की गई हैं। इससे डेयरी काम को मजबूत आधार मिलता है। बड़ी और छोटी डेयरी यूनिट्स दोनों जरूरी हैं, क्योंकि हर किसान की जमीन, पशु और कमाई की स्थिति अलग होती है।

छोटी यूनिट्स अधिक परिवारों को डेयरी काम से जोड़ने में मदद करती हैं। स्वदेशी गोवंश को बढ़ावा मिलने से दूध उत्पादन और स्थानीय पशुपालन दोनों को मजबूती मिलती है।

पशुपालकों को मिल रहा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना भी पशुपालकों को आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। इस योजना के तहत 7,381 पुरस्कार दिए गए हैं। इससे बेहतर पशुपालन और दूध उत्पादन करने वाले किसानों और पशुपालकों को पहचान मिलती है। प्रोत्साहन मिलने से पशुपालकों का भरोसा बढ़ता है। इससे गांवों में डेयरी उद्योग को सम्मान मिलता है और पशुओं की बेहतर देखभाल को बढ़ावा मिलता है।

दूध प्रोसेसिंग और डेयरी व्यवस्था

डेयरी विकास के लिए दूध प्रोसेसिंग की सुविधा भी जरूरी है। प्रदेश में डेयरी परियोजनाओं के माध्यम से दूध प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाने पर काम हुआ है। 54 परियोजनाओं के माध्यम से करीब 550 करोड़ रुपये का निवेश मिला है। इससे दूध प्रोसेसिंग क्षमता करीब 39 लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ी है। निवेशकों को लगभग 12.74 करोड़ रुपये का अनुदान भी दिया गया है।

दूध को गांवों से प्रोसेसिंग केंद्रों तक जल्दी पहुंचाना जरूरी होता है। बेहतर प्रोसेसिंग सुविधा से किसानों को दूध बेचने में मदद मिलती है और डेयरी से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिलता है।

दुग्ध संघ और सहकारी डेयरी व्यवस्था

डेयरी विकास को दुग्ध संघों और सहकारी व्यवस्था से भी मदद मिल रही है। सहकारी क्षेत्र में 19 दुग्ध संघों के माध्यम से डेयरी विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियां बनाने की योजना के तहत 3,201 समितियां बनाई गई हैं।

दुग्ध संघ और समितियां किसानों को व्यवस्थित दूध संग्रह और डेयरी सेवाओं से जोड़ते हैं। इससे गांव के दूध उत्पादकों और बड़े डेयरी बाजारों के बीच बेहतर संपर्क बनता है।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी संपादकीय या पत्रकारिता भागीदारी नहीं है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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